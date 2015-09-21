AMD и Mentor Graphics расширяют технологическое сотрудничество

Компания AMD заключила новое соглашение с Mentor Graphics Corporation, согласно которому заказчики компании получат доступ к продукту Mentor Embedded Sourcery CodeBench Lite для AMD Embedded ARM и для встраиваемых решений AMD x86. Об этом CNews сообщили в AMD. Ожидается, что заключенное соглашение укрепит технологическое партнерство AMD и Mentor Graphics, производителя ПО для встраиваемых систем и инструментов с открытым кодом, а также позволяет создать целостную экосистему для разработчиков с поддержкой различных процессорных архитектур.

«Мы предоставляем сообществу разработчиков встраиваемых систем возможность выбора и первыми на рынке предлагаем процессорные решения архитектур ARM и x86 одновременно для энергоэффективных и высокопроизводительных дизайнов встраиваемых систем, — заявил Скотт Эйлор (Scott Aylor), вице-президент и генеральный менеджер подразделения встраиваемых решений AMD. — Мы рады дальнейшему развитию нашего технологического партнерства с Mentor Graphics, которое позволяет расширить экосистему наших решений за пределами традиционных для компании рынков. Это важный шаг вперед на пути создания инструментов с открытым кодом, которые помогут сообществу разработчиков совместить и расширить свои разработки».

В 2014 г. AMD и Mentor Graphics приняли решение совместно создать экосистему ПО для разработчиков встраиваемых систем. Продукт Mentor Embedded Sourcery CodeBench — это не просто компилятор, данное решение предоставляет разработчикам инструменты с открытым кодом на языке C/C++, которые позволяют создавать, отлаживать, анализировать и оптимизировать встраиваемое ПО, рассказали в компании. Данные инструменты помогают разработчикам создавать ПО для комплексных и гетерогенных архитектур на базе будущих 64-битных процессоров AMD ARM, включая ожидаемые AMD SOC, известные как Hierofalcon, и существующие процессоры x86, такие как SOC AMD Embedded G-серии (известные под кодовым названием Steppe Eagle) и второе поколение AMD Embedded APU R-серии (известные под кодовым названием Bald Eagle).

«Мы в Mentor Graphics очень рады возможности расширить технологическое партнерство с AMD, использовать видение компании и серии инновационных технологий, разработанных именно для встраиваемых решений, — прокомментировал событие Скот Моррисон (Scot Morrison), генеральный менеджер подразделения встраиваемых решений в Mentor Graphics Embedded Software. — Вместе мы поможем разработчикам создавать мощные приложения для таких отраслей, как компьютерные игры, промышленные системы контроля и автоматизации, розничная торговля, сетевое оборудование и хранение данных».

В целом в рамках соглашения AMD и Mentor Graphics разработчики встраиваемых решений смогут получить доступ к следующим специально настроенным средам разработки Linux: Sourcery CodeBench Lite для 64-битных ARM GNU/Linux; полный набор инструментов C/C++ для частной разработки платформ на базе Linux GNU; GNU Debugger для отладки приложений Linux; опции для разработки на базе хостов Windows и Linux.