Teradata сократила сроки разработки программы с открытым кодом Presto

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркетинга, объявила о сокращении сроков реализации программы развития разработки открытого кода Presto, предлагая высокопроизводительные драйверы ODBC/JDBC корпоративного класса в свободном доступе. Как сообщили CNews в Teradata, драйверы откроют возможность использования механизма выполнения SQL-запросов Presto в корпоративном секторе, предоставляя доступ к приложениям бизнес-аналитики и аналитическим приложениям.

В июне 2015 г. корпорация объявила об утвержденном плане развития Presto совместно с сообществом разработчиков и о первой в отрасли коммерческой поддержке данной технологии open source. При разработке новых драйверов Teradata также учитывала многочисленные отклики от членов постоянно растущего сообщества разработчиков Presto.

«Presto является ключевой технологией платформы обработки больших данных компании Netflix. Одной из основных проблем было отсутствие драйверов ODBC и JDBC корпоративного уровня. Мы очень рады, что корпорация Teradata решила ускорить реализацию своих планов и представить данные продукты в этом году», — заявил Курт Браун (Kurt Brown), директор отдел Data Platform компании Netflix.

«Новые драйверы ODBC and JDBC позволят еще более повысить ценность Presto для организаций, которые стремятся построить свой бизнес на основе данных, — убежден Оливер Ратцесбергер, президент Teradata Labs. — Корпорация Teradata считает своим долгом прислушаться к сообществу пользователей открытого кода, оказывая ему содействие и рассматривая его приоритеты с целью ускорения готовности Presto к использованию организациями».

По словам представителей Teradata, новые драйверы предоставят Presto возможность более эффективно использовать аналитические среды организаций при выполнении интерактивных аналитических запросов на требуемом уровне, а также эффективно использовать существующие SQL-решения для бизнес-анализа и средства визуализации. Опираясь на знакомые интерфейсы ODBC и JDBC, организации также смогут легко разрабатывать аналитические бизнес-приложения в озере данных (Data Lake). Некоторые приложения включают в себя функции анализа оттока клиентов в сфере телекоммуникаций, анализа мошенничества в финансовой сфере и анализа продаж продукции в сфере розничной торговли. Задача заключается в расширении сферы применения данной платформы за пределы круга ведущих технологических компаний, использующих ее в настоящее время в Силиконовой Долине, подчеркнули в компании.

Ожидается, что использование новых драйверов в программе Presto с открытым кодом поможет: организациям быстро разрабатывать приложения, использующие гибкое и масштабируемое решение по выполнению SQL-запросов на Hadoop (SQL-on-Hadoop); поставщикам средств бизнес-аналитики сертифицировать их инструменты для работы с Presto, обеспечивая возможность использования привычных и хорошо продуманных средств для доступа и интерактивной работы в озере данных (Data Lake); расширить сообщество пользователей Presto, концентрируясь на потребностях в доступе к данным на корпоративном уровне.

По данным Teradata, драйверы ODBC/JDBC корпоративного класса для Presto, выпуск которых был первоначально запланирован на середину 2016 г., будут выпущены в декабре 2015 г. и доступны в первом квартале 2016 г. на www.teradata.com/presto. Проследить за развитием решений open source можно на Teradata GitHub.