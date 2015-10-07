Российские разработчики выпустили обновление платформы Java ME Embedded

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Корпорация Oracle недавно выпустила новый релиз Java ME Embedded 8.2. Платформа предназначена для разработчиков встраиваемых систем, таких как SIM-карты, мобильные телефоны, GPS-приемники, «умные дома», и помогает сократить срок подготовки к выходу на рынок решений для «Интернета вещей», сообщили CNews в Oracle. Обновление полностью реализовано российской командой инженеров Центра разработки Oracle в Санкт-Петербурге.

В новом релизе оптимизированы возможности развертывания и обновления приложений в Java ME Runtime. Производители устройств и разработчики решений теперь могут заблаговременно предоставлять компоненты ПО вместе с Java ME Embedded Runtime. Нужные приложения будут установлены и сконфигурированы автоматически при первом запуске виртуальной машины. При обновлении рантайма в Java ME Embedded 8.2 установленные приложения остаются на устройстве.

Возможности по обеспечению безопасности и коммуникаций были расширены благодаря поддержке функций DTLS-клиента и API для Pre-Shared Keys (PSK). Кроме того, теперь поддерживается аппаратное ускорение криптографических операций на платформах с поддержкой этой функциональности.

Device Access API (приватный API Oracle, предоставляющий доступ к аппаратной периферии) обновлен до версии 1.1, включающей в себя несколько улучшений, которые делают работу с периферией проще, отметили в корпорации.


Обновление Java ME Embedded полностью реализовано инженерами Центра разработки Oracle в Санкт-Петербурге

Команда Java ME Embedded VM также проработала некоторые оптимизации рантайма, которые были окончательно отточены и введены в эксплуатацию в релизе Java ME Embedded 8.2. Так, с прошлым релизом на плате Freescale K-64-FRDM с 256 КБ RAM в распоряжении разработчиков оставалось около 60 КБ свободной динамической памяти для Java-приложений. В Java ME Embedded объем свободной памяти для приложений увеличился в 2,5 раза — до 150 КБ, что позволяет разработчикам создавать более продвинутые Java-приложения для микроконтроллеров, утверждают в Oracle.


Oracle Java ME SDK 8.2 открывает для Linux-пользователей возможности разработки под embedded-платформы

И, наконец, пользователи Linux-десктопов получили возможность разрабатывать приложения под Java ME Embedded при помощи Java ME SDK 8.2. Среды разработки Netbeans и Eclipse также поддерживаются, включая Device Manager с новой функциональностью. Для упрощения разработки под устройства Device Manager предоставляет оптимизированный инструмент заливки прошивок, который позволяет установить Java на Raspberry Pi или Freescale K-64-FRDM буквально парой кликов мышью.

Java ME Embedded 8.2 и Java ME SDK 8.2 можно скачать на сайте Oracle.

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