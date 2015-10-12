Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркетинга, в целях повышения гибкости работы со средами анализа данных объявила о том, что впервые применила методологию DevOps для сред хранилищ баз данных с несколькими приложениями, используя новый модуль Teradata Python Module с открытым исходным кодом. Как сообщили CNews в Teradata, данный модуль позволяет разработчикам создавать инновационные приложения нового поколения с методологией DevOps за счет эффективного использования данных, содержащихся в хранилищах данных Teradata.

Для программистов, работающих с языком Python, новый модуль с открытым исходным кодом Teradata Python Module упрощает создание приложений, использующих базы данных Teradata Database, обеспечивая при этом бесперебойную работу хранилища данных, утверждают в компании. Как и в любом приложении, разработанном с применением Python, программисты могут использовать обширный набор возможностей библиотек Python для углубленной аналитики, обработки данных или для обработки содержимого слабоструктурированных файлов данных (например, файлов в формате PDF) непосредственно в базе данных Teradata Database.

Организации часто используют сотни или тысячи приложений, ежедневно выполняющих тысячи или миллионы запросов, обеспечивающих потребности сотрудников организации. Сложность заключается в том, что эти приложения меняются; они должны непрерывно совершенствоваться, чтобы соответствовать постоянно меняющимся потребностям бизнеса, пояснили в Teradata. Внедрение корпорацией методологии DevOps открывает разработчикам программного обеспечения доступ к операциям в хранилищах данных, позволяющим создавать и постоянно оптимизировать приложения, а также управлять ими.

По словам разработчиков, создавая модуль Python Module, Teradata использовала опыт применения методологии DevOps как в собственных продуктах, так и у наиболее успешных клиентов, использующих хранилища данных по всему миру. При разработке приложений с помощью модуля Teradata Python Module организациям нет необходимости заново создавать инструменты и стандарты программирования для унифицированного оперативного протоколирования, обеспечивающего автоматизированный контроль.

В целом Teradata Python Module предоставляет следующие возможности: унифицированные средства разработки приложений и протоколирования — модуль уменьшает объем кода, создаваемого вручную, основываясь на жестких стандартах программирования, а также обеспечивает унифицированное протоколирование операций и содержит средства анализа воздействий; простое подключение к базе данных Teradata Database — приложения Python легко подключаются к базе данных Teradata Database с помощью служб Representational State Transfer (REST) с любого устройства в любое время и из любого места, либо с помощью стандартных драйверов ODBC (Open Database Connectivity); выполнение приложения при обработке запроса — для упрощения контроля операций администраторами (приложения, написанные на языке Python, считывают версию скрипта, идентификатор запуска и время выполнения для анализа влияния версии и анализа приложений наряду с обработкой запросов); спецификация Python Database API v2.0 — обеспечивает интеграцию стандартного интерфейса Python с базами данных.

Программный пакет модуля Teradata Python Module в настоящее время доступен и может быть загружен напрямую с сайта PyPI. Открытый исходный код размещен на портале GitHub, а документация доступна на сайте сообщества хранилищ данных корпорации Teradata — Teradata Developer Exchange (developer.teradata.com).