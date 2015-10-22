SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна на портале Amazon Web Services

Платформа SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна в Amazon Web Services (AWS). Об этом CNews сообщили в SUSE. С помощью программы «воспользуйтесь собственной подпиской» (bring-your-own-subscription) заказчики могут использовать имеющиеся подписки на SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для запуска и тестирования рабочих нагрузок SAP в AWS. В итоге заказчикам доступна гибкая инфраструктура AWS при использовании Linux-платформы для решений SAP, что позволяет оперативно адаптировать ИТ для решения быстро меняющихся задач бизнеса.

«Данное решение дает возможность заказчикам разворачивать рабочие нагрузки SAP на серверах SUSE Linux Enterprise Server в AWS для разработки и тестирования, обеспечивая при этом быстрый и удобный доступ к “облаку” AWS, — отметил Наджи Альмахмуд (Naji Almahmoud), глава отдела глобального развития бизнеса компании SUSE. — AWS предоставляет высокодоступные и масштабируемые облачные услуги по запросу, которые отвечают меняющимся потребностям заказчиков. Работая с AWS, компания SUSE предоставляет предприятиям-заказчикам больше альтернатив и возможностей».

Терри Вайз (Terry Wise), вице-президент, руководитель подразделения Worldwide Partner Ecosystem компании Amazon Web Services (AWS), со своей стороны отметил: «Доступность SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications в AWS обеспечивает большое количество возможностей для предприятий-заказчиков, разворачивающих SAP в “облаках” AWS. Мы рады наблюдать постоянно растущее число крупных производственных внедрений SAP в AWS. Дополнительная опция в виде программы SUSE “воспользуйтесь собственной подпиской” обеспечивает дополнительную гибкость, а также техническую поддержку напрямую от SUSE».

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications в AWS также включает пробную версию ресурсных агентов высокой доступности для развертывания платформы SAP HANA, что обеспечивает отказоустойчивость HANA штатными средствами AWS.

В целом SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications представляет собой операционную систему для работы с SAP HANA, созданную на базе SUSE Linux Enterprise 12 — масштабируемой и безопасной платформы для развертывания и управления высокодоступными ИТ-сервисами корпоративного уровня в физической, виртуальной и облачной инфраструктурах, рассказали в компании. Заказчики SUSE могут переносить существующие подписки на SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications в AWS путем обычной онлайн-регистрации.