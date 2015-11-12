ActiveCloud стала партнером SUSE в сфере облачных технологий

Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) стала партнером компании SUSE в сфере облачных технологий (SUSE Cloud Solution Provider). Как сообщили CNews в Softline, сотрудничество с SUSE предоставит ActiveCloud возможность предлагать заказчикам решения вендора на условиях аренды с оплатой по факту использования.

SUSE — поставщик бизнес-решений Linux, а также ПО для облачной инфраструктуры. Компания обладает обширной инженерной экспертизой и предлагает клиентам программные продукты, а также полный спектр услуг по их техническому обcлуживанию.

По информации ActiveCloud, все больше российских компаний выбирает перенос ИТ-инфраструктуры в «облако», когда работающие на оборудовании клиента сервисы и ПО мигрируют в облачный хостинг провайдера. Независимо от того, принято ли подобное решение в связи с ростом бизнеса, переездом или желанием избежать капитальных затрат, при планировании миграции у части компаний возникает потребность в приобретении дополнительных лицензий.

ActiveCloud предоставляет заказчикам широкий выбор ПО своего партнера, компании SUSE, которое можно арендовать с оплатой за время или количество использованных ресурсов — без необходимости приобретения лицензий и постановки их на баланс организации. Это, в свою очередь, позволяет сократить расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры или отдельных ее элементов.

По информации компании, аренда ИТ-решений обеспечивает контролируемое расходование ресурсов, возможность постоянно работать с современными и регулярно обновляемыми программными продуктами. При этом сами производители ПО гарантируют безопасность его использования, что важно не только для пользователей, но и для провайдеров, особенно если речь идет о серверном ПО или решениях для виртуальных сред.

«ActiveCloud постоянно расширяет спектр услуг, доступных нашим заказчикам, заключая партнерские соглашения с вендорами, дающие привилегии при работе с продуктами. Получение партнерского статуса SUSE Cloud Solution Provider — большой шаг навстречу нашим сегодняшним и будущим заказчикам, заинтересованным в формировании масштабируемых ИТ-сервисов, а также тем, кто уже использует различные решения SUSE Linux», — считает Алексей Топчиев, руководитель партнерского отдела компании ActiveCloud.