GitHub официально пришел в Россию: партнерство с VDEL

GitHub, веб-ресурс для хостинга и совместной разработки проектов, теперь представлен и в России посредством компании VDEL, поставщика Open Source продуктов и услуг в странах Центральной и Восточной Европы, России и СНГ. Как сообщили CNews в GitHub, компания заключила с VDEL партнерский договор.

GitHub основан на системе контроля версий Git и разработан на программных платформах Ruby on Rails и Erlang. Веб-ресурс начал работу зимой 2008 г. Основатели GitHub позиционируют его как социальную сеть для разработчиков. Участники сети могут завести личную страницу для своего проекта, объединять свои репозитории, совместно разрабатывать коды, комментировать правки друг друга, пользоваться системой отслеживания ошибок и прочими дополнительными возможностями.

Сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом. Частные проекты могут на платной основе создавать репозитории, доступные ограниченному кругу пользователей. По состоянию на 30 сентября штат компании превысил 350 человек, а число пользователей — 11 млн.

Помимо веб-сервиса, компания предлагает корпоративный продукт GitHub Enterprisе для работы с кодом. VDEL будет отвечать в том числе и за продвижение этого продукта на территории России и странах СНГ и готова работать с проектами и компаниями любого масштаба, от стартапов до крупнейших ИТ-корпораций, заявили в GitHub.

Также VDEL займётся технологическим и коммерческим развитием бизнеса GitHub по ряду других направлений: локализация для более продуктивного использования в России; сотрудничество с техническими институтами и вузами; технологическое развитие для использования в государственных учреждениях; внедрение последних методологий быстрого программирования.

«Мы в GitHub, в первую очередь, сосредоточены на помощи разработчикам в написании программного обеспечения лучше и быстрее. Россия является одной из самых активных стран в Европе по использованию github.com для работы над проектами с открытым кодом. Благодаря нашему партнерству мы получили союзника в лице компании VDEL, которая поможет нам в открытии GitHub в России с новой стороны», — убежден Марко Беркович, региональный менеджер GitHub.

«Мы рады возможности участия в таком необходимом и современном проекте, как GitHub. Нам удалось одним из первых в мире заключить официальное партнерское соглашение с компанией GitHub. Я уверен, что мы сможем применить свой многолетний опыт работы для успешного продвижения GitHub на доверенной нам территории, так как мы всегда стараемся соответствовать потребностям локального рынка, при этом не забывая про глобальные тренды», — заявил со своей стороны Милан Прохаска, исполнительный директор VDEL.