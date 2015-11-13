TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года»

Компания Samsung Electronics получила награду «ИТ-платформа года» премии CNews Awards 2015 в рамках CNews Forum за развитие платформы Tizen. Награда присуждена за активное продвижение на российском рынке операционной системы с открытым кодом Tizen. Церемония награждения состоялась 12 ноября в отеле «Рэдиссон САС Славянская», сообщили CNews в Samsung Electronics.

Жюри премии оценило работу российского B2B подразделения Samsung Electronics, направленную на развитие экосистемы Tizen. Благодаря открытости исходного кода и безопасности ОC Tizen открывает перед российскими разработчиками широкие возможности для построения доверенных сред, создания инновационных решений в области корпоративной мобильности и применения в высокотехнологичных устройствах в рамках «Интернета вещей», отметили в компании.

«Развитие экосистемы Tizen в России является одним из наших важнейших приоритетов. В этом году мы были рады представить российскому рынку эту актуальную платформу, которая уже получила положительный отклик со стороны коммерческих компаний, оценивших возможности ОС Tizen. Награда премии CNews Awards 2015 стала еще одним подтверждением того, что мы направили свои силы на поддержку инструмента, отвечающего нуждам российского корпоративного рынка», — заявил Андрей Тихонов, директор по корпоративным продажам Samsung Electronics.

Среди ключевых характеристик ОС Tizen — встроенные средства обеспечения безопасности данных и механизмы шифрования, средства контейнеризации приложений и данных, сниженная требовательность к ресурсам, экономичность и уменьшенное энергопотребление. Благодаря таким характеристикам платформы расширяются возможности российских компаний при построении комплексных современных цифровых систем организаций, обеспечивается требуемый уровень информационной безопасности и взаимодействие устройств в рамках концепции «Интернет вещей». Платформа полностью обеспечивает совместимость с современными стандартами веба (W3C\HTML5\CSS3).

ОС Tizen прошла государственную сертификацию по требованиям безопасности во ФСТЭК России, что подтверждает должную степень её защищенности, исключающую риск утечки конфиденциальной информации и доступ к ней третьих лиц, указали в компании.

Характеристики операционной системы Tizen с открытым исходным кодом уже позволили Samsung представить российскому рынку смартфон, ориентированный на корпоративных заказчиков, полностью соответствующий российским требованиям по безопасности информации — Samsung Z3. Новинка была представлена в октябре этого года.

CNews Forum — это независимая площадка для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон — бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. Организатором форума выступает CNews — российское издание, посвященное телекоммуникациям, информационным технологиям и программному обеспечению. В этом году в форуме, который проходит уже восьмой год подряд, приняли участие более 1500 человек.