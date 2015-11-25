Red Hat выпустила новую версию платформы приложений и предварительную версию масштабируемой инфраструктуры Linux-контейнеров

Компания Red Hat выпустила общедоступную версию OpenShift Enterprise 3.1 и официальную предварительную версию Red Hat Atomic Enterprise Platform. Решения были анонсированы ранее в этом месяце и позволяют использовать Linux-контейнеры в формате Docker для создания приложений на основе микросервисов и модернизации традиционных рабочих нагрузок, сообщили CNews в Red Hat.

OpenShift Enterprise 3.1 предлагает новые сервисы Red Hat JBoss Middleware, расширенные функции управления с использованием Red Hat CloudForms и оптимизированный контроль жизненного цикла контейнеров, реализованных на основе OpenShift — контейнерной инфраструктуры промышленного класса. В состав новой версии также вошли доработанные технологии Docker и Kubernetes, предлагающие расширенные возможности для разработчиков и администраторов, рассказали в компании.

В свою очередь, в состав предварительной версии Red Hat Atomic Enterprise Platform входят среда исполнения и средства упаковки Docker, сервисы оркестрации и кластеризации на основе Kubernetes, а также новые подключаемые модули для работы с сетями и хранилищами, обеспечивающие построение масштабируемых сетей контейнеров на нескольких хостах.

«Контейнерные инфраструктуры расширяют свои позиции в корпоративном секторе, и сервисы реестра Red Hat Atomic Enterprise Platform дают возможность повысить защищенность репозитария и организовать обмен и повторное использование контейнерных образов», — отметили в компании.

Как отмечается, в ходе исследования, проведенного компанией Forrester Consulting в апреле 2015 г. по заказу Red Hat, 53% из 194 опрошенных ЛПР (лицо, принимающее решение) в сфере разработки и эксплуатации приложений назвали безопасность одной из трех основных проблем при использовании контейнеров. В связи с этим Red Hat работает над безопасностью Linux-контейнеров по нескольким направлениям.

По утверждению разработчиков, OpenShift Enterprise 3.1 и Red Hat Atomic Enterprise Platform позволили усилить ряд средств безопасности, реализующих возможности экосистемы сертифицированных контейнеров Red Hat. Также недавно компания объявила о сотрудничестве с Black Duck с целью повышения безопасности контейнеров. Кроме того, Red Hat поддерживает сертифицированную контейнерную экосистему, предоставляя средства сертификации для проверки содержания контейнеров и сертификации приложений, работающих на платформе Red Hat Enterprise Linux.