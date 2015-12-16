Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщили CNews в Red Hat, сервис включает в себя контейнеры Docker и технологии оркестрации Kubernetes из состава недавно выпущенного решения OpenShift Enterprise 3.1 и представляет собой дальнейшее развитие облачного сервиса OpenShift Online, позволяющего разработчикам строить, размещать и запускать приложения в общедоступном «облаке», которое поддерживается компанией.

С запуском сервиса OpenShift Dedicated Red Hat предлагает еще один, третий по счету вариант использования своих продуктов и услуг OpenShift PaaS (Platform-as-a-Service): OpenShift Enterprise — позволяет организациям развертывать экземпляры OpenShift на собственных вычислительных мощностях или с использованием услуг сертифицированных поставщиков; OpenShift Online — предлагает индивидуальным разработчикам и программистским коллективам доступ к выделенному экземпляру OpenShift в общедоступном «облаке» Amazon Web Services (AWS); OpenShift Dedicated — новое предложение для корпоративных заказчиков, позволяющее использовать технологии Red Hat для развертывания, сопровождения и поддержки своих экземпляров OpenShift в «облаке» AWS.

Базовый пакет услуг OpenShift Dedicated включает изолированную однотенантную клиентскую среду и пул ресурсов из постоянного SSD-хранилища емкостью 100 ГБ, сети с производительностью операций ввода-вывода 48 ТБ в секунду и девяти узлов для развертывания контейнерных приложений. Средства администрирования и безопасности позволяют заказчику настроить защищенный доступ к своей облачной среде с использованием VPN и Amazon Virtual Private Cloud (VPC). OpenShift Dedicated также обеспечивает разработанным и развернутым на платформе OpenShift приложениям доступ к оптимизированным для контейнерных сред сервисам Red Hat JBoss Middleware и средствам интеграции и управления бизнес-процессами.

«Мы с радостью представляем очередное пополнение в семействе продуктов и услуг OpenShift, которое позволяет использовать решения OpenShift в общедоступных облачных средах и выводит нашу прикладную платформу с открытыми исходными текстами на новые уровни облачных вычислений. OpenShift Dedicated — это хорошо знакомое нашим заказчикам по OpenShift Enterprise сочетание поддержки, сервисов промежуточного уровня и контейнерных технологий, которое теперь ориентировано на работу в общедоступных облачных средах», — заявил Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент Red Hat по продуктам и услугам OpenShift.

С сегодняшнего дня OpenShift Dedicated доступен всем заказчикам Red Hat во всех регионах, где предоставляются услуги хостинга AWS. Поддержка других облачных платформ будет реализована позже, отметили в компании.