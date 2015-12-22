DriverPack выпустила бесплатную систему мониторинга компьютеров Notifier

Компания DriverPack объявила о запуске системы мониторинга компьютеров Notifier. Новый продукт мгновенно сообщит пользователю о любых сбоях в работе программного и аппаратного обеспечения, что поможет предотвратить системные ошибки и непредвиденные поломки ПК. Как сообщили CNews в DriverPack, система Notifier прошла бета-тестирование и с 22 декабря доступна для бесплатного скачивания на официальном сайте компании.

«Несмотря на непрерывное создание новых и доработку старых операционных систем, пока никто не застрахован от внезапного выхода компьютера из строя. Это заставляет пользователей терять время и часто мешает выполнению важных рабочих задач. Для того чтобы решить эту проблему, команда DriverPack разработала ПО с открытым исходным кодом Notifier, — рассказали в компании. — Оно осуществляет проактивный мониторинг компьютера и предупреждает обо всех ошибках и неполадках, которые могут помешать стабильной работе ПК».

По словам разработчиков, Notifier будет распространяться бесплатно и не требует установки на сервер. Решение способно не только сообщать о сбоях пользователю, но и отправлять отчёты системному администратору.

При анализе Notifier учитывает логи, дампы BSoD, температуру процессора, параметры жёсткого диска, объём оперативной памяти и многие другие показатели. Работа решения не отражается на производительности компьютера, поскольку хранение данных и все необходимые расчёты проводятся в «облаке», утверждают в DriverPack. При этом Notifier не собирает конфиденциальную информацию и защищает все собираемые данные от несанкционированного доступа, указали в компании.

Решение совместимо со всеми операционными системами Microsoft Windows. В настоящее время оно распространяется в комплекте с программой для автоматической установки драйверов DriverPack.