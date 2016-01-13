Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, выпустила Ansible 2.0 — новую версию простой системы удаленного управления конфигурациями, которая предлагает больше возможностей для автоматизации, новые средства интеграции с различными службами и облачными сервисами, расширенную поддержку общедоступных, гибридных и частных облачных сред, а также поддержку Windows и сетевого управления, сообщили CNews в Red Hat.

По словам разработчиков, благодаря простоте развертывания и освоения Ansible позволяет быстро и без лишних усилий автоматизировать однообразные операции по настройке и управлению системами. Система предлагает следующие возможности: блоки — упрощают разработку сценариев и заданий и, кроме того, поддерживают возможность интегрировать обработку исключений и восстановлений; абсолютно новый обработчик сценариев — обеспечивает четкую идентификацию ошибок и выдачу рекомендаций по устранению; новые режимы выполнения заданий — позволяют ускорить развертывание в конфигурациях с несколькими узлами; повышенная гибкость при обработке заданий — упрощает повторное использование заданий и сценариев автоматизации в другом окружении или контексте; новые плагины для интеграции журналов выполнения сценариев с электронной почтой, мессенджерами и агрегаторами логов.

По данным Red Hat, проект Ansible на сайте GitHub насчитывает 2 тыс. участников, более 200 из которых подключились к работе уже на этапе создания версии 2.0. Благодаря столь обширному, активному и разнородному сообществу разработчиков Ansible создан с учетом особенностей использования в самых разных организациях и сценариях применения.

Модульный принцип организации кода и простота внесения программных изменений и доработок позволяет сообществу разработчиков быстро адаптировать Ansible к новым ИТ и запросам организаций. Получив почти 200 новых модулей, предназначенных для работы с контейнерами, сетевыми компонентами и Windows-системами в общедоступных, гибридных и частных облачных средах, Ansible 2.0 расширяет возможности автоматизации по сравнению с предыдущей версией.

Ключевые особенности новых модулей Ansible 2.0: абсолютно новый набор модулей для управления облачной инфраструктурой с открытым кодом OpenStack, созданный в сотрудничестве с сообществом разработки OpenStack; 30 новых модулей для улучшенной и расширенной поддержки узлов Amazon Web Services; значительно расширенные возможности настройки и управления в средах VMware; расширенные возможности управления в средах Microsoft Windows; существенно доработанный модуль Docker и новый соответствующий плагин-коннектор; улучшенная автоматизация сетевых операций.

Ansible 2.0 можно загрузить с помощью GitHub, PyPi и менеджера пакетов в большинстве основных дистрибутивов Linux. При повышенных требованиях к контролю, безопасности и делегированию рекомендуется использовать продукт Ansible Tower, который распространяется на основе подписок, ориентированных на различные сценарии использования.

«Мы считаем, что наши пользователи должны заниматься проблемами своих организаций, а не осваивать сложные инструменты. Поэтому Ansible 2.0 предлагает более гибкий и мощный язык программирования Ansible Playbook, сохраняя прежнюю простоту и удобство использования, которые позволяют разработчикам и ИТ-специалистам быстро начать работу с продуктом», — заявил Тим Крамер (Tim Cramer), руководитель отдела разработки Ansible в компании Red Hat.