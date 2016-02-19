Система хранения Red Hat Gluster Storage получила поддержку на уровне Google Cloud Platform

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о дальнейшем расширении партнерства с компанией Google, в результате которого открытая программная система хранения Red Hat Gluster Storage теперь может развертываться на платформе Google Cloud Platform для организации масштабируемого доступа к файлам в гибридных и общедоступных облачных средах. Об этом говорится в заявлении Red Hat, поступившем в редакцию CNews.

Возможность развертывания Red Hat Gluster Storage как в корпоративном центре обработки данных, так и на платформе Google Cloud Platform позволяет заказчику унифицировать локальные и облачные технологии хранения и безболезненно перенести приложения в «облако». В отличие от традиционных аппаратных решений, не обладающих подобной гибкостью, открытая программно-определяемая система хранения Red Hat Gluster Storage подходит для гибридных облачных сред, обеспечивая требуемый уровень совместимости и оперативное управление ресурсами, утверждают в компании.

В целом среди особенностей развертывания Red Hat Gluster Storage на платформе Google Cloud Platform: эластичная масштабируемость; быстрая перенастройка; должная защита данных.

Так, Red Hat Gluster Storage позволяет гибко регулировать использование облачных ресурсов в соответствии с потребностями предприятия. Например, объединить нескольких дисков Google Persistent Disk в один защищенный пул хранения высокой доступности, размер которого может быть в «горячем» режиме увеличен до нескольких петабайт за считанные минуты.

В то же время, решение обеспечивает быстрый перенос приложений и данных в «облако» или расширение собственной инфраструктуры хранения предприятия путем подключения облачных сервисов. Применение POSIX-совместимой распределенной файловой системы Red Hat Gluster в качестве универсальной платформы хранения позволяет перенести разнообразные приложения на платформу Google Cloud Platform без доработки программного кода.

Red Hat Gluster Storage позволяет организовать резервное копирование и восстановление на базе «облака». Благодаря репликации данных между ЦОД и Google Cloud Platform общедоступные облачные сервисы могут выступать в качестве системы резервного копирования и аварийного восстановления для корпоративных приложений и данных.

Как отмечается, поддержка Red Hat Gluster Storage на уровне платформы Google Cloud Platform стала очередным шагом компании Google по расширению спектра решений Red Hat, которые могут развертываться на предлагаемой ею платформе облачных вычислений. Google присоединилась к программе Red Hat Certified Cloud Provider в ноябре 2013 г., и уже в декабре того же года Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux с пакетом Red Hat Cloud Access для платформы Google Compute Engine. Пакет Red Hat Cloud Access позволяет использовать определенные подписки Red Hat на платформах поставщиков услуг. Также список решений Red Hat, доступных на платформе Google Cloud Platform, недавно пополнился такими продуктами, как Red Hat JBoss Middleware, Red Hat Enterprise Linux 7 Atomic Host и Red Hat OpenShift Dedicated.

«Системы хранения данных выходят за рамки традиционных аппаратно-ориентированных подходов, поскольку предприятия все активнее создают и внедряют приложения на базе частных, гибридных и общедоступных облачных сред. Современным приложениям нужны гибкие системы хранения, которые легко масштабируются вместе с запросами бизнеса и способны справиться с петабайтами данных в различных средах. Мы рады объявить о расширении партнерства с компанией Google, в результате чего заказчики Red Hat Gluster Storage могут использовать эту систему хранения как в своих ЦОД, так и в гибридных облачных средах на основе Google Cloud Platform», — заявил Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент и генеральный менеджер по системам хранения и решениям Big Data, Red Hat.