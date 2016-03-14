Red Hat выпустила новую версию платформы Enterprise Virtualization

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) 3.6 — новой общедоступной версии своей платформы виртуализации на основе гипервизора KVM, которая предлагает должную производительность, масштабируемость и безопасность для ресурсоемких Linux-нагрузок. Обновленные средства управления и пользовательский интерфейс RHEV позволяют выполнять миграцию виртуальных машин VMware без привлечения платных сторонних инструментов, помогая ограничить использование проприетарных систем виртуализации на предприятии и сократить затраты, сообщили CNews в Red Hat.

Платформа Red Hat Enterprise Virtualization ориентирована как на развертывание больших корпоративных систем, наподобие SAP или Oracle, так и на виртуализацию «тяжелых» настольных приложений для работы с графикой или интенсивных вычислений. Новая функция PCI Device Assignment, обеспечивающая непосредственный доступ виртуальных машин к физическим устройствам, настолько ускоряет работу приложений CAD/CAM и других ресурсоемких задач, что в некоторых случаях позволяет перевести пользователей с дорогостоящих рабочих станции на виртуальные машины практически без потерь в производительности приложений, утверждают в компании.

Red Hat Enterprise Virtualization 3.6 предлагает следующие новые функции: горячее подключение памяти — предоставление дополнительной оперативной памяти виртуальной машине на лету, без приостановки ее работы; PCI Device Assignment — назначение виртуальной машине выбранного физического устройства или адаптера, с которым она будет работать напрямую (для приложений, интенсивно работающих с графикой или сетью, эта функция обеспечивает производительность на уровне, близком к физической машине); Host Update Manager — инструмент для развертывания обновлений и исправлений безопасности в виртуальной среде с использованием решения системного управления Red Hat Satellite, которое есть у каждого второго заказчика RHEV; Object Health Status — консоль управления Red Hat Enterprise Virtualization, позволяющая визуально контролировать исправность компонентов инфраструктуры виртуализации, а именно — устройств хранения, процессоров, серверов или жестких дисков (оповещая администраторов о неполадках, которые могут привести к отказу или снижению производительности виртуальных машин, эта функция помогает своевременно принять соответствующие меры для исправления ситуации); интеграция Virt-v2v с VMware — возможность подключиться к vCenter и выборочно перенести рабочие нагрузки Linux на платформу RHEV (обеспечивает быструю и удобную миграцию, помогая сократить расходы на виртуализацию и повысить производительность критически важных Linux-нагрузок).

Как и предыдущие версии этой платформы, Red Hat Enterprise Virtualization 3.6 предоставляет инфраструктурный уровень для преобразования рабочих нагрузок в контейнеры или для переноса в «облако». Новая версия RHEV также интегрируется с платформой Red Hat CloudForms, которая предназначена для управления гетерогенными средами, построенными с использованием различных облачных сервисов, гипервизоров, контейнеров и традиционных ИТ-инфраструктур.

«Red Hat оптимизировала свою платформу виртуализации, сделав ее полезнее для тех, кто движется в сторону двухуровневой ИТ-модели. Появившиеся в новой версии средства переноса рабочих нагрузок на платформу RHEV позволяют заказчику разрушить монополию проприетарной платформы виртуализации и реализовать гибкую стратегию с возможностью выбора гипервизора, объединив инвестиции, уже сделанные в открытые и закрытые решения», — заявил Гуннар Хеллексон (Gunnar Hellekson), директор Red Hat по управлению продуктами Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise Linux and Red Hat Atomic.

Red Hat Enterprise Virtualization 3.6 предлагается в виде самостоятельного продукта, в комплекте с операционной системой Red Hat Enterprise Linux, а также в составе решения Red Hat Cloud Infrastructure. При наличии действующей подписки заказчик может провести обновление до Red Hat Enterprise Virtualization 3.6 на портале Red Hat Customer Portal.