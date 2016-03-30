Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, и корпорация SanDisk, специализирующаяся в области систем хранения данных (СХД) на основе флэш-памяти, объявили о формировании стратегического альянса для продвижения совместных корпоративных решений SanDisk InfiniFlash с ПО Red Hat Ceph Storage. Разработанное компаниями решение обеспечивает высокую производительность и управление данными, а также позволяет сократить капитальные затраты и эксплуатационные расходы, сообщили CNews в Red Hat.

В рамках объявленного альянса Red Hat Ceph Storage будет продвигаться в качестве рекомендуемой файловой системы Ceph для новейших СХД SanDisk InfiniFlash. Открытая программно-определяемая система хранения данных производства Red Hat и флэш-массивы SanDisk позволяют организовать поддержку широкого спектра задач с применением высокопроизводительных и хорошо масштабируемых систем хранения с повышенной степенью интеграции.

Red Hat Ceph Storage — это открытая и масштабируемая программно-определяемая система хранения данных, которая используется сообществом OpenStack и предлагает единую универсальную платформу для облачных архитектур с растущими объемами данных. В свою очередь, СХД SanDisk InfiniFlash сочетают высокую производительность флэш-массивов с экономичностью дисковых систем и предназначены для развертывания в средах большого и среднего размера, рассказали в компании. Вместе с ПО Red Hat Ceph Storage решения SanDisk обеспечивают масштабирование до нескольких петабайт, высокую плотность хранения информации и высокую производительность, позволяя сократить расходы в условиях экспоненциального роста данных.

«Цель нашего альянса — поднять масштабируемость и производительность флэш-накопителей на рекордную высоту, и мы полагаем, что созданное нами решение имеет все шансы серьезно потеснить на рынке проприетарные решения, — заявил Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент и генеральный менеджер по системам хранения и решениям Big Data компании Red Hat. — Теперь мы можем предложить заказчикам комплекс из решений СХД SanDisk InfiniFlash System и ПО Red Hat Ceph Storage, который тщательно протестирован, оптимизирован и сертифицирован для оптимальной стабильности и производительности».

«Компания SanDisk считает движение Open Source локомотивом развития ИТ-отрасли. Сотрудничество с Red Hat расширяет и укрепляет наши связи с сообществом разработчиков открытого ПО для мобильных, облачных и корпоративных решений, — отметил Рави Сваминатан (Ravi Swaminathan), вице-президент и руководитель подразделения аппаратных и программных решений компании SanDisk. — Объединив в InfiniFlash наши инновации в сфере технологий флэш-памяти и продуктов на ее основе с открытыми стандартами и программными средствами в виде ПО Red Hat Ceph Storage, мы задаем новую планку масштабируемости, производительности и гибкости СХД для эпохи крупномасштабных сред OpenStack».