Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД

В Mail.Ru Group появилось новое направление бизнеса — системы хранения данных, в рамках которого заказчикам будут предоставляться услуги на базе open-source-решения компании — системы управления базами данных (СУБД) Tarantool. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group.

Решение Tarantool позволяет компаниям оптимизировать работу с базами данных, что сокращает расходы на ИТ-инфраструктуру. Один сервер с Tarantool способен заменить от 30 и более серверов с классической СУБД, утверждают в компании. У клиентов появится возможность получать платную техническую поддержку, а также кастомизировать Tarantool под специфические запросы.

«Tarantool используется в большинстве проектов Mail.Ru Group, таких как “Почта”, “Облако Mail.Ru”, myTarget и многих других. Например, он обеспечивает хранение пользовательских сессий и профилей, работу таких систем, как портальная аутентификация, антибрутфорс, антифишинг и антиспам, где он доказал свою способность работать с большими объемами данных и под высокими нагрузками, позволив нам добиться сокращения затрат, ускорить разработку и улучшить пользовательский опыт, — рассказал Владимир Габриелян, вице-президент и технический директор Mail.Ru Group. — Благодаря накопленной экспертизе нам удалось превратить его из внутренней разработки в open-source-продукт, который внедрен в ряде российских и международных компаний, таких как Avito, Badoo и Wallarm».

«Tarantool делает разработку проще и быстрее. Разработчику не надо создавать сложную гетерогенную систему из SQL СУБД + NoSQL СУБД + кэш. Не надо создавать огромные кластеры и платить миллионы за железо. Достаточно одного “Тарантула” — высокопроизводительного решения, которое является SSOT (single source of truth) и не требует других СУБД в качестве бэкенда», — заявил Денис Аникин, технический директор «Почты Mail.Ru».

По словам разработчиков, Tarantool — собственная разработка Mail.Ru Group, которая сочетает высокую скорость обработки запросов, характерную для систем кеширования (например, Memcached и Redis) c надежностью таких промышленных СУБД-решений, как Oracle, MySQL и PostgreSQL. Tarantool полностью выложен в открытый доступ под лицензией BSD.