Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, и производитель оборудования для дата-центров QCT (Quanta Cloud Technology) обнародовали планы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linux и другого ПО Red Hat и серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования QCT. Как сообщили CNews в Red Hat, компании намерены мотивировать заказчиков к более активному использованию частных и гибридных облачных сред на основе решений Red Hat и QCT путем предложения совместно разработанных программно-аппаратных комплексов, эталонных архитектур и других усилий.

Red Hat предлагает открытые решения для всех ключевых инфраструктур, лежащих в основе современных дата-центров: физических, виртуальных и облачных, как частных, так и общедоступных. Компания также оказывает всестороннюю поддержку открытому проекту OpenStack, внося обширный вклад в его развитие и продвижение в виде исходных кодов и готовой к промышленному использованию платформы OpenStack. Кроме того, компания является основным спонсором проекта Ceph, универсальной и масштабируемой распределенной платформы хранения данных, которая применяется пользователями и разработчиками сред OpenStack.

В свою очередь, QCT предлагает решения для дата-центров, помогая реализовать возможности гипермасштабируемости всем категориям заказчиков. Компания на протяжении длительного времени оказывает поддержку проекту OpenStack, а также принимает участие в инициативе Open Compute и других отраслевых проектах.

Как отмечается, сотрудничество Red Hat и QCT будет развиваться по нескольким направлениям.

Центры облачных решений QCT

В конце 2015 г. QCT при поддержке Red Hat и других вендоров открыла центры облачных решений в Калифорнии и на Тайване, которые призваны помочь заказчикам в освоении, тестировании и внедрении программно-определяемых инфраструктур на основе оборудования QCT для построения более частных и гибридных облачных сред с привлечением опыта экспертов Red Hat и других ИТ-компаний по развертыванию открытых облачных технологий.

Совместные эталонные архитектуры

По результатам объединенного тестирования специалисты Red Hat и QCT разработали эталонные архитектуры для работы программно-определяемой платформы хранения Ceph и IaaS-платформы Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform на оборудовании QCT. В частности, семейство решений QCT QxStor Red Hat Ceph Storage Edition на основе серверов QCT QuantaGrid D51PH-1ULH и QCT QuantaPlex T21P-4U.

С целью демонстрации возможностей и сценариев использования совместных программно-аппаратных решений, а также информирования заказчиков об услугах центров облачных решений QCT, Red Hat и QCT запланировали на 2016 г. серию выездных презентаций, первая из которых состоялась 17 марта 2016 г. на Тайване в рамках мероприятия Taiwan Ceph Summit.

«Предприятия все чаще хотят вывести производительность своих облачных решений на уровень всемирно известных интернет-сервисов без потери безопасности, управляемости и гибкости, к которым они привыкли в частных и гибридных “облаках”. Red Hat и QCT предлагают достичь этой цели с помощью проверенных и протестированных совместных решений для построения облачных сред на основе технологий OpenStack и Ceph», — заявил Скотт Муссон (Scott Musson), вице-президент по стратегическим альянсам компании Red Hat.

«Благодаря сотрудничеству с Red Hat мы предлагаем заказчикам набор программно-аппаратных конфигураций, оптимизированных для широкого спектра задач и сценариев использования. Возможности Red Hat Ceph Storage и Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform в сочетании с масштабируемостью и производительностью оборудования QCT открывают путь к успешному развертыванию гибридных облачных сред», — убежден Майк Янг (Mike Yang), генеральный директор компании QCT.