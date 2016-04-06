Western Digital присоединилась к консорциуму iRODS для внедрения архитектуры облачного хранения

Корпорация Western Digital Corporation, объявила о том, что теперь является активным спонсором iRODS — консорциума, являющегося членской организацией, разрабатывающей и поддерживающей систему integrated Rule-Oriented Data System (iRODS): программную платформу с открытым кодом для хранения, поиска и обмена большими файлами и наборами данных. Об этом CNews сообщили в Western Digital. Первоначально корпорация внедрит в архитектуру iRODS передовую технологию связи HGST S3, чтобы оптимизировать взаимодействие с «облаком».

Western Digital Corporation является разработчиком и производителем решений для хранения данных. Год назад компания выпустила систему HGST Active Archive System — полностью интегрированное, совместимое с Amazon S3, масштабируемое решение для объектного хранения, предоставляющее 4,7 петабайт (ПБ) для хранения необработанных данных в одной стойке. По информации корпорации, используя возможности технологии HelioSeal, при которой жесткий диск заполняется гелием, и полностью оптимизированную систему программного и аппаратного оборудования, система предоставляет оптимальные объем и плотность записи, а также совокупную эксплуатационную стоимость с поддержкой географического распределения копий, шифрования DARE и распределенного кодирования с избыточностью для обеспечения долговечности и надежности облачных данных.

«iRODS — это ключевой компонент нашей стратегии, предоставляющей инновационные решения для активного архивирования, — заявила Барбара Мерфи (Barbara Murphy), вице-президент по маркетингу в WDC. — Как члены iRODS, мы с нетерпением ждем начала совместной работы с командами разработчиков, чтобы помочь улучшить подключение к S3 и обеспечить более “умную” передачу данных для биологических исследований и других смежных приложений, оперирующих большим объемом данных».