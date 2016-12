Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool

Mail.Ru Group и компания AT Consulting, поставщик ИТ-услуг в России, начинают сотрудничать в области управления данными. Компании будут вместе разрабатывать решения на основе СУБД Tarantool для заказчиков AT Consulting из коммерческого и государственного секторов, а также оказывать услуги по внедрению и кастомизации. Об этом CNews сообщили в AT Consulting.

Благодаря партнерству с Mail.Ru Group AT Consulting сможет расширить пул качественных решений, которые можно предлагать заказчикам. Mail.Ru Group, в свою очередь, приобретает партнера, который способен вывести Tarantool на новые рынки.

По утверждению разработчиков, Tarantool сочетает внушительную скорость обработки запросов, характерную для систем кэширования (например, Memcached и Redis), с надежностью таких промышленных СУБД-решений, как Oracle, MySQL и PostgreSQL. Благодаря своей асинхронной неблокирующей архитектуре Tarantool обеспечивает пропускную способность в миллионы транзакций в секунду, низкий уровень latency (функциональных задержек в работе) и высокую степень доступности сервиса, подчеркнули в Mail.Ru Group.

«Tarantool оптимален для использования на высоконагруженных проектах, где нужно обеспечить высокую скорость работы, мгновенную реакцию и огромную пропускную способность. Среди отраслей, где это решение было бы наиболее полезно, можно, прежде всего, выделить телеком, ИТ, банки, крупный ритейл и другие бизнесы со сложной инфраструктурой, которые хотят вырваться вперед по скорости обработки данных и при этом не выйти из бюджета», — заявил Владимир Габриелян, вице-президент и технический директор Mail.Ru Group.

«Заказчики часто запрашивают разработку решений, частью которых является надежное хранилище. СУБД с высокими показателями производительности и отказоустойчивости, к тому же с открытым кодом — сегодня очень востребованы», — отметил со своей стороны Сергей Тиняков, партнер AT Consulting, директор практики аутсорсинга.