СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi

Компания Postgres Professional, российский вендор свободно распространяемой системы управления базами данных PostgreSQL, провела тестирование СУБД на аппаратной платформе Hitachi Data Systems (HDS), разработанной на основе масштабируемого высокопроизводительного решения Compute Blade 2500. Об этом CNews сообщили в Hitachi Data Systems.

Разработчики Postgres Professional проверяли производительность и адаптировали СУБД PostgreSQL к возможностям серверов Hitachi. Тестирование было проведено на предоставленной компанией Hitachi многоядерной системе на основе процессоров Intel: включение в блейд-шасси Compute Blade 2500 четырех серверов HDS CB520X на базе процессоров Intel позволило создать восьмипроцессорный сервер со 144 вычислительными ядрами и 2 ТБ оперативной памяти. Результаты тестирования показали: СУБД PostgreSQL на аппаратном оборудовании Hitachi работает при высоких нагрузках, не теряя производительности, указали в к HDS.

Проделанная работа в целом позволила Postgres Professional убедиться в том, что дальнейшее сотрудничество с HDS позволит предоставить рынку качественно новые решения, соответствующие бизнес-задачам современных предприятий, заявили в компании.

«Система управления базами данных PostgreSQL сама по себе заслуживает пристального внимания заказчиков — курс на импортозамещение только подталкивает ее к развитию, — считает Ирина Яхина, руководитель подразделения технологических решений HDS. — Сегодня для таких молодых и быстроразвивающихся сервисов необходимо хорошо продумать стратегию продвижения на российском рынке: все процессы, начиная с производства и тестирования решения и заканчивая интеграцией и сервисной поддержкой, должны быть налажены на высоком уровне. Компания Hitachi Data Systems рада предоставить Postgres Professional свое оборудование для реализации любых совместных проектов. Темпы роста популярности PostgreSQL говорят о том, что совсем скоро эта СУБД будет использоваться на многих предприятиях, которым важны надежность и гибкость решений».

«Партнерство Postgres Professional и Hitachi Data Systems, безусловно, принесет обеим компаниям большую пользу. Тестирование PostgreSQL на аппаратной платформе HDS и адаптация СУБД к особенностям серверов Hitachi позволяет планировать разработку новых решений для бизнеса, ориентируясь на HDS как мирового разработчика технологий», — заявил Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Professional.

Как ранее писал CNews, СУБД Postgres Pro, созданная на базе PostgreSQL, вошла в Единый реестр российского ПО, и пригодна для решения задач импортозамещения.