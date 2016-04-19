Массимо Фатато стал вице-президентом Red Hat по телеком-решениям в регионе EMEA

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о назначении Массимо Фатато (Massimo Fatato) вице-президентом по телекоммуникационным решениям в регионе EMEA, возложив на него полномочия по стратегическому планированию и реализации программ по расширению присутствия Red Hat в этой сфере. Об этом CNews сообщили в Red Hat.

Имея за плечами 25-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций, Фатато займется разработкой стратегии продвижения Red Hat на телекоммуникационном рынке в регионе EMEA, а также общим руководством при реализации этой стратегии в маркетинге и продажах, включая расширение и укрепление партнерской экосистемы Red Hat для поддержки растущей аудитории заказчиков из сферы телекома. Массимо Фатато пришел в Red Hat с должности генерального директора по продуктам Operations Support System (OSS) компании HP.

«Телеком-бизнес работает в непростых условиях, когда запросы абонентов постоянно растут, а технологии меняются очень быстро. Red Hat видит в этом отличную возможность предложить производителям сетевого оборудования и поставщикам услуг связи свои платформы и решения операторского класса, проверенные, предсказуемые и подходящие для критически важных телекоммуникационных сред», — заявили в компании.

Опираясь на ПО с открытым кодом и стандартное отраслевое оборудование, Red Hat предлагает технологии, которые отличаются гибкостью и экономической эффективностью, устраняют барьеры на пути инноваций и ускоряют запуск новых продуктов и услуг. Таким образом, Red Hat готова оказать представителям телеком-индустрии действенную поддержку при переходе на открытые системы, такие как NFV и OpenStack, с целью упростить, унифицировать и модернизировать сложную ИТ-инфраструктуру, не терпящую перебоев в работе и ориентированную на высокое качество обслуживания абонентов, подчеркнули в компании.

«Сфера телекоммуникаций меняется с невероятной скоростью. Массимо Фатато отлично знает эту отрасль изнутри, и мы рады, что теперь он возглавит нашу работу с телеком-индустрией в регионе EMEA, — прокомментировал назначение Вернер Кноблих (Werner Knoblich), старший вице-президент и генеральный директор Red Hat EMEA. — Его обширный опыт позволит расширить и углубить сотрудничество с представителями отрасли, что поможет нашим заказчикам реализовать возможности технологий Red Hat».

«Мы являемся свидетелями того, как телеком-индустрия переживает фундаментальную технологическую трансформацию, которая открывает для таких компаний, как Red Hat, возможность вступить в игру и поддержать производителей сетевого оборудования и поставщиков услуг связи. И я рад, что мне выпал шанс возглавить работу Red Hat на этом направлении, — заявил Массимо Фатато (Massimo Fatato), вице-президент по телекоммуникационным решения, Red Hat EMEA. — Я выбрал Red Hat потому, что в основу этой компании положены принципы открытости, а сама она построена на основе открытой культуры, которая резка контрастирует с традиционной закрытостью телеком-сферы, но может стать для последней катализатором и ключом к успешной трансформации».