«Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»

Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кредитного конвейера, ядром которого является интеграционное решение, реализованное компанией «Аплана Центр разработки» на базе платформ с открытым кодом JBoss Fuse и JBoss BPM Suite. Об этом говорится в заявлении компании «АйТи».

Как отмечается, важными результатами завершения проекта для клиентов компании «МигКредит» стали новые сервисы на ее официальном сайте (www.migcredit.ru), такие как: получение решения о выдаче займа без визита в офис — для этого клиенту необходимо сделать три простых шага: заполнить онлайн-анкету, подписать договор займа с помощью ЭЦП (посредством SMS-сообщения) и в режиме реального времени получить решение о возможности получения займа; получение суммы займа через одну из платежных систем — на банковский счет или на банковскую карту.

«Внедрение сервиса получения займов без обязательного визита в офис компании направлено на масштабирование бизнеса “МигКредит” в регионы России и развитие гибридной модели ведения бизнеса, — заявила Лора Файнзильберг, генеральный директор, председатель Правления МФО «МигКредит». — Новый сервис доступен практически по всей России и позволит нам в 2016 году масштабировать бизнес в 2 раза. Мы планируем занять новый для нас сегмент рынка с акцентом на краткосрочное кредитование при сохранении прибыльности нашего оффлайн-бизнеса. Сеть обслуживания клиентов расширилась за счет 33 новых регионов».

По её словам, сервис по выдаче займов без визита в офис адресован в большей степени молодой аудитории, которая живет в ногу со временем и привыкла решать свои повседневные вопросы в дистанционном режиме. «Важным фактором и драйвером успеха проекта являются ставки по займам, которые ниже среднерыночных», — подчеркнула Лора Файнзильберг.

Должное функционирование кредитного конвейера обеспечивается, в том числе, за счет следующего комплекса мероприятий, выполненных компаниями «МигКредит» и «Аплана. Центр разработки»: оптимизация и стандартизация информационных потоков кредитного конвейера в рамках процессов выдачи, погашения и ежедневного обслуживания займов; модернизация существующих компонентов кредитного конвейера и настройка мониторинга интеграционного решения, что позволяет службе сопровождения оперативно выявлять и решать проблемные ситуации; организация службы сопровождения интеграционного решения компании «Аплана. Центр разработки», работающей практически в круглосуточном режиме и оперативно разрешающей любые проблемные ситуации.

«Мы положительно оцениваем результаты работы компании “Аплана. Центр разработки” за прошедший 2015 год. Совместно наши команды смогли в плановые сроки обеспечить для наших клиентов новые онлайн-сервисы и повысить надежность функционирования автоматизированного кредитного конвейера, — подвела итоги проекта Маргарита Денисенко, заместитель генерального директора по операционной деятельности МФО «МигКредит». — С апреля 2016 года мы продлили контракт с компанией “Аплана. Центр разработки” на оказание услуг по сопровождению и развитию нашей интеграционной шины».

«Мы активно развиваем направление разработки и сопровождение информационных систем на базе программного обеспечения с открытым кодом. В частности, свободно распространяемые программные продукты JBoss, использованные в рамках данного проекта, занимают ключевое место в нашем портфеле решений, которые мы предлагаем нашим заказчикам, — рассказал Михаил Македонский, генеральный директор компании «Аплана. Центр разработки». — Наряду с командой разработки, у нас создана развитая служба высококвалифицированных системных инженеров, которые оказывают услуги по удаленному сопровождению различного программного обеспечения на тестовой и промышленной инфраструктуре заказчика в круглосуточном режиме».