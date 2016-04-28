SUSE выпустила новую версию SUSE Manager

В продажу вышла новая версия SUSE Manager 3, которая позволит заказчикам упростить управление ИТ-инфраструктурой предприятия. Сегодня компании переходят на частные «облака», что обеспечивает экономию и гибкость в работе. Такой переход усложняет процессы работы ИТ-службы и требует оптимизированного управления, более полной автоматизации и мониторинга, которые обеспечивает SUSE Manager, сообщили CNews в компании SUSE.

В целом SUSE Manager 3 представляет собой новейшее решение для управления и мониторинга Linux-серверов на протяжении всего их жизненного цикла для различных дистрибутивов на всех аппаратных архитектурах в виртуализированном или облачном окружениях. В SUSE Manager теперь входит технология Salt, обеспечивающая автоматизацию управления конфигурациями, а также управление подписками и мониторинг.

«Задача SUSE Manager заключается в том, чтобы сделать предприятие гибким к меняющимся требованиям бизнеса, автоматизируя управление конфигурацией с помощью Salt, — пояснил Майкл Миллер (Michael Miller), президент по стратегическому планированию, альянсам и маркетингу компании SUSE. — SUSE Manager представляет интерес для компаний с большими и сложными окружениями ЦОД. Заказчики по опыту знают, что обновление и конфигурирование серверов вручную может быть очень сложным и долгим, а SUSE Manager снимает эту проблему за счет автоматизированного централизованного управления Linux системами и позволяет снизить расходы».

По мнению Мэри Джонстон Тернер (Mary Johnston Turner), вице-президента компании IDC по исследованиям программного обеспечения по управлению системами предприятий, SUSE Manager расширяет функционал решений, которые сегодня помогают управлять гибридными «облаками» и развивают направление DevOps. «Интеграция Salt с новой версией SUSE Manager предоставляет заказчику инструмент, который идет впереди традиционных методов развертывания и управления электропитанием серверов Linux, — считает она. — Он обеспечивает автоматизированное и масштабируемое конфигурирование, управление правами пользователей, патчами, мониторинг и отчетность по текущему состоянию смешанных окружений Linux, развернутых в физических, виртуальных и облачных окружениях».

Программное open source-решение SUSE Manager 3 обеспечивает управление с одной централизованной консоли несколькими дистрибутивами Linux на различных аппаратных платформах, включая x86, IBM Power Systems и z Systems, а также физическими, виртуальными и облачными окружениями.

Так, SUSE Manager 3 оптимизирует работу ИТ-отдела благодаря управлению конфигурациями через Salt. «За счет управления конфигурациями на базе Salt заказчики могут разворачивать десятки тысяч систем, не ограничивая себя в скорости и без ущерба для безопасности, — утверждают в SUSE. — С помощью средств конфигурирования и мониторинга время для установки патча на сотни или даже тысячи серверов значительно сокращается».

В то же время, решение оптимально использует и управляет подписками SUSE. Новая панель управления подписками в SUSE Manager предоставляет детальную информацию об использовании продуктов SUSE, определяя, на какие из них уже закончились подписки, а на какие — еще нет. Это помогает контролировать затраты и платить только за те подписки, которые нужны и тогда, когда они нужны.

Наконец, возможность мониторинга систем с помощью системы Icinga, совместимой с Nagios, делает управление более гибким, отметили в SUSE. У заказчиков по-прежнему есть возможность пользоваться уже имеющимися решениями по мониторингу при помощи SUSE Manager, что оптимизирует контроль и управление ИТ-активами.

«Использование Salt в SUSE Manager 3 не только упрощает управление конфигурациями, но и развивает прогнозную аналитику, так необходимую для Linux-окружений современных компаний, — указал Марк Чен (Mark Chenn), исполнительный директор SaltStack. — При помощи высокомасштабируемых, гибких и работающих в реальном времени программных решений Salt по автоматизации многих процессов, заказчики SUSE смогут управлять облачными, виртуальными и другими нетиповыми инфраструктурами и окружениями Linux для различных приложений. В результате снижается нагрузка на системных администраторов, возрастает производительность, повышается уровень безопасности и надежности».