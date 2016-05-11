Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила общедоступную версию Red Hat Enterprise Linux 6.8 — новейший релиз своей платформы Red Hat Enterprise Linux 6, предлагающий заказчику новые функциональные возможности в составе стабильной платформы для критически важных корпоративных ИТ-инфраструктур. Red Hat Enterprise Linux 6 позволяет эксплуатировать как традиционные рабочие нагрузки, так и принципиально новые решения, такие как облачные приложения и Linux-контейнеры, сообщили CNews в Red Hat.

В целом, по словам разработчиков, платформа версии 6.8 предлагает целый ряд новых и оптимизированных функций, направленных на повышение безопасности платформы и ее управляемости.

Новое в безопасности, проверке подлинности и интероперабельности

Так, в состав Red Hat Enterprise Linux 6.8 теперь входит libreswan, реализующий стандартизованный и широко поддерживаемый VPN-протокол и заменивший собой openswan в качестве штатного VPN-решения Red Hat Enterprise Linux 6 для конечных узлов, что позволяет заказчику использовать последние наработки в области VPN-безопасности.

Переработанный код клиентской подсистемы Identity Management (SSSD) предлагает повышенную производительность и новые функции, упрощающие управление. Клиентский механизм Cached authentication lookup оптимизирует обмен сведениями об учетных записях с серверами Active Directory, а поддержка adcli упрощает управление системами Red Hat Enterprise Linux 6 при взаимодействии с доменом Active Directory. Кроме того, SSSD теперь поддерживает проверку подлинности пользователя с использованием смарт-карт как при входе в систему, так и при выполнении последующих операций, например, команды sudo, отметили в компании.

Управление и мониторинг

В состав Red Hat Enterprise Linux 6 теперь входит инструмент системной архивации Relax-and-Recover, позволяющий администраторам создавать локальные резервные копии в формате ISO для централизованной архивации и удаленной репликации с целью аварийного восстановления. Оптимизированный инструментарий yum упрощает работу за счет «умного» размещения пакетов при добавлении/удалении функций платформы, отметили в компании.

Red Hat Enterprise Linux 6.8 также обеспечивает более наглядный контроль над использованием и производительностью подсистемы хранения данных, предлагая программу dmstats, которая отображает статистику ввода-вывода для настраиваемых пользователем областей устройств хранения с использованием драйвера сопоставления устройств.

Другие улучшения и новшества

Модуль расширения Scalable File System для Red Hat Enterprise Linux 6.8 теперь поддерживает файловую систему XFS размером до 300 ТБ.

В рамках выпуска общедоступной версии Red Hat Enterprise Linux 6.8 также вышел обновленный базовый образ Red Hat Enterprise Linux 6.8, предназначенный для преобразования традиционных рабочих нагрузок в контейнерные приложения для развертывания на платформах Red Hat Enterprise Linux 7 и Red Hat Enterprise Linux Atomic Host.

По информации Red Hat, с выпуском этого релиза платформа Red Hat Enterprise Linux 6 переходит на стадию Production Phase 2. На этой стадии жизненного цикла главным приоритетом становятся обеспечение стабильности платформы и выпуск исправлений безопасности.