СУБД Postgres Pro протестирована на аппаратной платформе Inspur

Компания Postgres Professional, российский производитель СУБД Postgres Pro, и компания Inspur, поставщик комплексных решений и сервисов для облачных вычислений, завершили функциональное и нагрузочное тестирование Postgres Pro на стоечных серверах Inspur серии NF. Об этом CNews сообщили в Postgres Professional.

Postgres Pro — это российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Postgres Pro обладает дополнительной функциональностью по сравнению с PostgreSQL и полностью поддерживается российскими разработчиками, отметили в компании. Систему отличают устойчивость, способность работать при больших нагрузках, масштабируемость, кросс-платформенность, расширяемость и соответствие ключевым отраслевым стандартам, включая ANSI SQL 92, ANSI SQL 99 и ANSI SQL 2003, 2011.

В ходе тестирования была проведена адаптация СУБД Postgres Pro к возможностям серверов Inspur серии NF, в результате чего было отмечено достижение оптимальных показателей производительности и надежности. Успешное тестирование открывает новые возможности для заказчиков в выборе инновационного решения Postgres Pro на высокопроизводительной аппаратной платформе Inspur, заявили в Postgres Professional.

Андрей Ковалев, генеральный директор компании Inspur, отметил: «Мы удовлетворены результатами тестирования и надеемся, что совместная работа с компанией Postgres Professional позволит нам полностью соответствовать требованиям наших заказчиков».

«В рамках выбранной нами стратегии развития отечественной СУБД Postgres Pro, мы рады возможности совместной работы с Inspur. Разумеется, это означает появление новых возможностей для клиентов обеих компаний. Стратегическое сотрудничество Postgres Professional и Inspur позволит предложить заказчикам больший выбор и предоставить оптимальные по соотношению цена/качество решения», — считает Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Professional.