Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Ansible 2.1 — новую версию системы автоматизированного развертывания и настройки ИТ-инфраструктуры, которая теперь поддерживает работу с сетевым устройствами и расширяет возможности применения сценариев автоматизации Ansible при развертывании контейнеров. Об этом CNews сообщили в Red Hat.

Ansible помогает упросить и ускорить развертывание приложений и инфраструктурных компонентов, устраняя барьеры между ИТ-специалистами и разработчиками за счет автоматизации операций по настройке сети, развертыванию в «облаке» и созданию тестовых окружений. Благодаря модульному принципу организации кода и поддержке со стороны независимых разработчиков на портале GitHub Ansible не только обеспечивает автоматизацию операций, но и облегчает внедрение новых ИТ и переход на методологию DevOps.

По информации Red Hat, Ansible 2.1 предлагает целый ряд новых функций.

Поддержка Microsoft Windows и Microsoft Azure

Ansible 2.1 теперь поддерживает Microsoft Windows и может применяться в качестве единой кроссплатформенной системы автоматизированной настройки. Решение также обеспечивает расширенную поддержку Microsoft Azure, включая доступ к функциям Azure Resource Manager.

Среди других возможностей: новые Windows-коннекторы, в том числе для управления общим доступом к файлам и брандмауэром Windows; упрощенное управление машинами в домене с помощью NT LAN Manager (NTLM) — обеспечивает более защищенную по сравнению с именем пользователя и паролем авторизацию в домене и снижает потребность в настройке и сопровождении Kerberos на управляющей машине Ansible; многозвенная делегация Kerberos — облегчает работу с учетными записями при использовании унаследованных сценариев и установочных пакетов, которым требуется прозрачный доступ к общим папкам в домене, серверу Microsoft SQL Server и другим ресурсам; новое сценарное действие win_reboot для перезагрузки Windows-машин после установки ПО или изменения настроек.

Расширенная поддержка контейнеров

В Ansible 2.1 предлагает переписанные с нуля Docker-коннекторы, а также принципиально новый модуль docker-service. Так, решение включает: docker_service — использование сценариев Docker Compose, а также управление и масштабирование при работе с многоконтейнерными приложениями; docker_container — управление жизненным циклом контейнеров; docker_image — работа с контейнерными образами Docker; docker_login — управление доступом к реестрам Docker; docker_image Facts — работа с мета-данными в образах.

Новый модуль docker-service позволяет вставлять или вызывать код Docker Compose непосредственно из сценариев Ansible. Таким образом, сценарии превращаются в универсальный механизм автоматизированного развертывания, который позволяет управлять как сетевыми компонентами и операционными системами, так и контейнерами, пояснили в компании.

Средства автоматизированной настройки сетевых компонентов

В состав Ansible 2.1 входят анонсированные ранее средства автоматизированной настройки сетевых устройств, которые превращают Ansible в универсальный инструмент конфигурирования систем, приложений и сетей, позволяющий реализовать новую парадигму развертывания на основе автоматизированной настройки, управляемого тестами развертывания сетевых компонентов и непрерывного контроля соответствия.

Ansible 2.1 получил более 40 новых коннекторов для сетевых устройств на различных платформах, включая Arista EOS, Cumulus Networks, Juniper Networks Junos OS, OpenSwitch и др.

Доступность

Ansible 2.0 можно загрузить с помощью GitHub, PyPi и менеджера пакетов в большинстве основных дистрибутивов Linux. При повышенных требованиях к контролю, безопасности и делегированию рекомендуется использовать продукт Ansible Tower, который распространяется на основе подписок, ориентированных на различные сценарии использования, отметили в Red Hat.

«Мы рады представить Ansible 2.1, который продолжает традиции успешного сотрудничества с участниками сообщества Ansible, заложенные при работе над версией 2.0. Реализовав поддержку Microsoft Windows, Azure и сетевых устройств мы расширили возможности Ansible по автоматизации развертывания и настройки ИТ-сред», — заявил Тим Крамер (Tim Cramer), глава подразделения Ansible Engineering, компания Red Hat.