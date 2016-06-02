Postgres Professional переносит свой головной офис в Иннополис

Компания Postgres Professional, российский разработчик баз данных, переносит головной офис в город Иннополис (республика Татарстан). Ранее компания базировалась в Москве, сообщили CNews в Postgres Professional.

Как отмечается, республика Татарстан сделала предложение ряду крупных ИТ-компаний об открытии в Иннополисе офисов. Вслед за коллегами, открывающими центры разработки в городе высоких технологий, Postgres Professional приняла решение о переезде.

По словам представителей компании, у Postgres Professional — серьезные планы по расширению, набору персонала и открытию центров разработки и в других городах России. До конца года компания планирует увеличить число своих разработчиков в два раза. Необходимость роста связана с высоким спросом на системы управления базами данных, без которых не обходится ни одна информационная система.

Среди крупных российских пользователей PostgreSQL в компании назвали систему межведомственного электронного взаимодействия, Правительство Московской области, Минобороны РФ, ФСБ РФ. Также эта СУБД используется в компаниях «Яндекс», «Авито», «Рамблер», «Манго Телеком» и др. О намерениях миграции на PostgreSQL заявляли такие гиганты, как «Ростелеком», «Роснефть», ВТБ, РЖД. За рубежом PostgreSQL, в частности, используют Skype, Instagram, MasterCard, Huawei, Hitachi, Tripadvisor, Федеральная резервная система США, ВМФ США, государственные органы Франции, структуры Европейского союза и многие другие частные и государственные организации.

«Иннополис предоставляет своим резидентам, занимающимся инновациями в области ИТ, выгодную арендную плату и пониженные налоговые ставки. Переезд головного офиса в Иннополис позволит снизить налоговое бремя на 20%. Важно также, что мы рассчитываем использовать ресурсы университета Иннополиса для подготовки специалистов, которых сможем задействовать в наших проектах по разработке СУБД. В планах есть и совместные с университетом образовательные проекты, но об этом рассказывать пока рано», — прокомментировал решение о переезде заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

«СУБД — по сути, сердце любой информационной системы. И мы рады, что российский разработчик баз данных будет базироваться в Иннополисе. Постараемся сделать со своей стороны все возможное, чтобы Postgres Professional было комфортно в городе», — заявил Егор Иванов, мэр Иннополиса.