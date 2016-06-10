Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей

Компания Brocade представила Brocade Workflow Composer — новую серверную платформу для автоматизации сетей, позволяющую поставщикам облачных услуг и другим компаниям оптимизировать ИТ-процессы и повысить динамичность бизнеса. В решении Brocade Workflow Composer используются средства автоматизации в стиле DevOps для подготовки, проверки, устранения неполадок и восстановления работоспособности многоплатформенных сетей — при одновременной интеграции с рабочими процессами в различных ИТ-доменах для обеспечения комплексной автоматизации, сообщили CNews в Brocade.

Для перехода к цифровым технологиям компаниям требуется соответствующая сетевая архитектура, в том числе средства автоматизации, обеспечивающие динамичность бизнеса. Архитектура New IP преобразует сеть в инновационную платформу для разработки, доставки и обеспечения безопасности новых приложений, отметили в компании. В ходе глобального опроса директоров по информационным технологиям (Vanson Bourne, май 2015 г.) 75% респондентов заявили, что возможность достижения организацией поставленных бизнес-целей зависит от сети. Недостаточный уровень автоматизации и интеграции сети с другими ИТ-процессами и инструментальными цепочками является единственным серьезным препятствием на пути к капитализации в результате перехода к цифровым технологиям, указали в Brocade.

Недавно Brocade приобрела компанию StackStorm, разработавшую инновационное программное обеспечение для автоматизации с управлением по событиям, чтобы реализовать средства автоматизации в стиле DevOps в сетевых инфраструктурах. Технология StackStorm теперь является ключевым элементом платформы Brocade Workflow Composer.

«Переход к цифровым технологиям может оказаться весьма тяжелым для большинства организаций, поскольку требует существенных изменений в сетевой инфраструктуре, организационной структуре и эксплуатационной модели, а также наработки новых навыков. Однако если разбить этот долгий путь на ряд понятных последовательных этапов, компания сможет двигаться по нему в комфортном для себя темпе, — утверждает Джейсон Нолет, старший вице-президент подразделения компании Brocade по коммутационным технологиям, технологиям маршрутизации и аналитическим решениям. — Одной из приоритетных задач является внедрение нового подхода применительно к автоматизации сетей. С помощью платформы Brocade Workflow Composer компания Brocade объединяет разрозненные ИТ-инфраструктуры и обеспечивает комплексную автоматизацию кросс-функциональных ИТ-процессов».

По словам разработчиков, среди возможностей Brocade Workflow Composer — программное управление жизненным циклом. Решение охватывает весь жизненный цикл сети, начиная с первоначальной проверки и инициализации и заканчивая устранением неполадок и автоматическим восстановлением работоспособности.

В то же время, в Brocade Workflow Composer используются настраиваемые точки интеграции для распознавания событий от любого сетевого устройства, междоменной платформы или приложения с последующим вызовом внешних средств и приложений для выполнения автоматизированного рабочего процесса. Brocade Workflow Composer поддерживает более 1900 настраиваемых точек интеграции для таких распространенных платформ и приложений, как Linux, Windows, vSphere, AWS, Azure, CloudFoundry, OpenStack, Docker, Kubernetes, CoreOS, FireEye, New Relic, Sensu, Splunk, ChatOps, PagerDuty и VictorOps.

Решение также предоставляет ИТ-специалистам гибкие возможности и свободу выбора благодаря поддержке готовых, настраиваемых и самостоятельно разработанных средств автоматизации рабочих процессов — и все это в многоплатформенных сетевых средах.

Рабочие процессы выполняются в открытой и расширяемой среде Brocade Workflow Composer, построенной на базе микрослужб. Особенностью данной среды является использование технологии StackStorm и целого ряда других популярных технологий DevOps с открытым исходным кодом, а также растущее профессиональное сообщество для совместной работы и внедрения инноваций, указали в компании.

«Библиотека Python из Brocade Workflow Composer помогла нам сократить время разработки с нескольких месяцев до нескольких недель, что позволило нам сосредоточиться на обеспечении высокой производительности и доступности для наших клиентов, — заявил Тим Гаррисон, архитектор ПО и специалист по продвижению новых технологий из компании Q9 Networks, канадского поставщика инфраструктур внешних центров обработки данных, которой был предоставлен доступ к предварительной версии Brocade Workflow Composer. — Поскольку мы планируем и дальше оптимизировать и развертывать новые облачные службы для поддержки требований наших корпоративных клиентов, компания Q9 продолжит использовать Brocade Workflow Composer для повышения динамичности бизнеса благодаря автоматизации сетей».

Организации, которым требуется помощь в обучении сетевых инженеров и специалистов по эксплуатации сетей, могут воспользоваться услугами Brocade NetDev Professional Services. Разработчики сетевого ПО из подразделения Brocade NetDev помогут клиентам быстрее завершить автоматизацию инфраструктуры, развернув решения Brocade и других поставщиков.

Приобретенная Brocade в марте 2016 г. компания StackStorm создала проект с открытым исходным кодом, вокруг которого сформировалось сообщество профессионалов. Brocade продолжит поддерживать и развивать этот проект под маркой StackStorm. Технологии междоменной интеграции StackStorm доступны в настоящее время на портале GitHub, отметили в компании.

В решении Brocade Workflow Composer используются технологии StackStorm с открытым исходным кодом, а также ряд других открытых технологий, в дополнение к которым были реализованы возможности корпоративного класса с соответствующей поддержкой. Пробную версию Brocade Workflow Composer можно загрузить уже сегодня. Выпуск продукта запланирован на третий квартал 2016 г.