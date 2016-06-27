Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, анонсировала выпуск сервера приложений Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 (JBoss EAP), отвечающего спецификации Java EE 7, а также представила набор компонентов для построения приложений JBoss Core Services Collection. С выпуском JBoss EAP 7 компания стремится помочь предприятиям продолжать использовать и расширять имеющиеся приложения по мере перехода на новые легковесные, модульные и облачные архитектуры и платформы, сообщили CNews в Red Hat.

Как отмечается, JBoss EAP 7 позволяет объединить широко распространенные API-интерфейсы Java EE 7 с новейшими технологиями, обеспечивающими реализацию методологии DevOps, такими как интегрированная среда разработки Red Hat JBoss Developer Studio (может бесплатно использоваться участниками сообществ JBoss и Red Hat Developer для сборки, тестирования и развертывания приложений на собственных вычислительных мощностях или в «облаке») и инструментарии Jenkins, Arquillian и Maven, а также обеспечивает поддержку популярных фреймворков JavaScript и веб. Благодаря низким системным требованиям JBoss EAP 7 подходит для разработки как традиционных приложений, так и модульных программных систем на основе микросервисов.

Решение JBoss EAP 7 оптимизировано для облачных сред и при развертывании на платформе Red Hat OpenShift предоставляет инструменты для работы с контейнерами и средства балансировки нагрузки, эластичного масштабирования, мониторинга исправности, а также позволяет выполнять развертывание контейнеров непосредственно из среды разработки. Кроме того, комплекс из JBoss EAP и OpenShift устраняет дублирование функций, что оптимизирует архитектурную эффективность в среде DevOps, которая может быть усилена за счет использования дополнительных компонентов промежуточного ПО на платформе OpenShift, указали разработчики.

По их словам, выпуск JBoss EAP 7 знаменует собой важный этап в развитии и продвижении продуктов Red Hat совместно с партнерами, усиливая позиции платформы Red Hat в качестве основы для гибридных облачных приложений и прокладывая курс в будущее, формируемое новыми подходами, таким как контейнеризация приложений и архитектуры на основе микросервисов.

«Организации должны иметь возможность выбора того, когда и как выполнять переход на новые архитектуры и программные парадигмы. Свобода выбора является неотъемлемой частью Open Source и безоговорочно поддерживается компанией Red Hat. Выпуск JBoss EAP 7 — это наш ответ на потребности корпоративных ИТ-подразделений и разработчиков приложений, который позволяет организациям выработать сбалансированный подход с учетом текущих реалий создания и сопровождения корпоративных приложений и стремлением к внедрению ИТ-инноваций в будущем», — заявил Майк Пич (Mike Piech), вице-президент Red Hat и руководитель направления Middleware.

Core Services Collection

В целом JBoss Core Services Collection — это набор базовых компонентов для построения корпоративных приложений, в состав которого входят веб-система единого входа, средства балансировка нагрузки и проксирования HTTP-трафика, а также инструменты управления и мониторинга приложений и сервисов. В рамках подписки на ПО Red Hat JBoss Middleware все компоненты обеспечиваются технической поддержкой через интернет и по телефону, а также программными исправлениями и обновлениями.

Набор технологий JBoss Core Services Collection включает систему Red Hat JBoss Operations Network, которая служит для централизованного управления всеми продуктами семейства Red Hat JBoss Middleware, а также коннекторы для Apache HTTP Server, веб-серверов IIS и iPlanet, Apache Commons Jsvc и сервер единого входа на основе проекта JBoss Keycloak.

Традиции и будущее

В июне 2016 г. исполнится 10 лет с того момента, как Red Hat официально вышла на рынок корпоративных решений для разработки приложений, приобретя компанию JBoss. Технология, полученная в результате этой сделки и впоследствии легшая в основу продукта JBoss EAP, помогла Red Hat сделать так, что открытое ПО стало де-факто стандартом инноваций в сфере корпоративных ИТ-решений, утверждают в компании.

Сегодня JBoss EAP по-прежнему остается одним из краеугольных камней в системе корпоративных средств разработки приложений Red Hat и служит фундаментом для пакета легких и ориентированных на контейнерное и облачное использование middleware-продуктов компании, применяемых для создания, интеграции, развертывания и сопровождения критически важных бизнес-приложений, заявили в Red Hat.

Доступность

JBoss EAP доступен для загрузки участникам сообщества Red Hat Developers. Заказчики могут получить последние обновления на портале Red Hat Customer.