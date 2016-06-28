Платформа бизнес-аналитики Alpha BI протестирована на совместимость с Debian

Компания «Барс Груп» завершила тестовые испытания на совместимость решений Alpha BI и Debian Linux. Об этом CNews сообщили в «Барс Груп».

«В последнее время системы с открытым исходным кодом привлекают на свою сторону все больше пользователей ПК. Так, ОС Debian считается одним из популярных и востребованных дистрибутивов Linux. Привлекательность ее связана с доступностью и стабильностью», — отметили в компании.

По словам представителей «Барс Груп», Debian зарекомендовала себя как операционная система, имеющая широкие возможности: она наделена системой по управлению пакетами APT, ресурсами (репозитариями) с большим числом пакетов, отличается высоким уровнем контроля по отношению к пакетам и требованиям к ним, что сказывается на высокой стабильности ее работы.

В этой связи, а также учитывая тенденцию к импортозамещению и повышению технологической независимости российской экономики от иностранных продуктов и производителей, «Барс Груп» провела тестовые испытания на совместимость своей программной платформы Alpha BI и ОС Debian.

В ходе тестовых испытаний проверялась работоспособность программной платформы «Барс Груп» Alpha BI и ее компонентов (работа с метаданными/данными, ETL, OLAP, дашборды) с ОС Debian Linux версии 8.0. По итогам тестирования подтверждена корректность работы платформы бизнес-аналитики Alpha BI на операционной системе Debian Linux, заключили в компании.