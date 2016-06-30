Red Hat CloudForms 4.1 оснащена поддержкой Google Cloud Platform и SDN

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, представила Red Hat CloudForms 4.1 — новую версию системы управления гибридными «облаками», которая получила поддержку Google Cloud Platform. CloudForms 4.1 предлагает дополнительную гибкость и свободу выбора при построении гибридных сред с использованием облачных платформ Google Cloud Platform, Microsoft Azure и Amazon Web Services, сообщили CNews в Red Hat.

Также в новой версии впервые реализована поддержка программно-определяемых сетей SDN, что расширяет возможности применения решения Red Hat в качестве унифицированной системы управления для программно-определяемых дата-центров. Кроме того, благодаря интеграции с Ansible Tower новая версия CloudForms упрощает автоматизацию комплексных ИТ-процессов, а также распространяется на более простых и ориентированных на облачное использование условиях, указали в компании.

В целом CloudForms представляет собой комплексную открытую платформу управления физическими, виртуальными и облачными средами, поддерживающую технологии контейнеров. Решение облегчает развертывание составных сервисов, предлагая портал самообслуживания и обеспечивая полный цикл управления сервисами, а также помогает снизить риски за счет определения политик соответствия как для вновь создаваемых ИТ-сред, так и для уже имеющихся конфигураций. Кроме того, CloudForms предлагает развитые средства планирования мощностей, формирования отчетности и выставления счетов за использование ресурсов.

Поддержка Google Cloud Platform

Разработанная участниками отрытого проекта ManageIQ в сотрудничестве с компанией Google поддержка сред Google Cloud Platform обеспечивает управления жизненным циклом виртуальных машин Google, включая работу с политиками и начисление затрат.

Поддержка SDN-сетей

Организации все активнее используют CloudForms для работы с облачными нагрузками, поэтому Red Hat расширяет функциональный охват своей платформы управления, двигаясь от вычислительных компонентов в сторону сетей и систем хранения. В частности, CloudForms 4.1 обеспечивает сетевое управление в средах OpenStack Networking (Neutron), Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Новые SDN-средства CloudForms, разработанные в сотрудничестве с Nuage Networks, обеспечивают обнаружение и управление сетевыми элементами, а также наглядное представление их связей с остальными частями ИТ-инфраструктуры, рассказали в компании.

Интеграция с Ansible Tower

Встроенные средства интеграции с Ansible Tower открывают широкие возможности для программной автоматизации процессов подготовки и предоставления комплексных приложений и сервисов. В частности, CloudForms 4.1 может выполнять задания автоматизации, написанные на языке Ansible, обращаясь к Ansible Tower. Интеграция с также позволяет использовать сценарии Ansible для работы с каталогом сервисов CloudForms, что, по словам разработчиков, упрощает компоновку составных сервисов.

Новые подписки

Red Hat также выпустила новые и уже доступные для заказа универсальные подписки на ПО CloudForms, которые могут использоваться как для физических серверов, так и для облачных нагрузок и переноситься между этими средами неограниченное число раз в течение всего срока действия подписки. Расчет необходимого количества подписок CloudForms для управления нагрузками в общедоступных облачных средах теперь может вестись по среднему количеству экземпляров таких нагрузок, что позволяет избежать покупки избыточных подписок, которые используются только в периоды повышенных нагрузок, а новые встроенные отчеты помогают оценить текущую и усредненную картину использования ресурсов.

Другие новшества CloudForms 4.1

Обеспечена расширенная поддержка Microsoft Azure, в том числе поддержка образов, событий, метрик, функций подготовки на основе частных образов, а также полное управление жизненным циклом. Кроме того, CloudForms 4.1 реализует на платформе Microsoft Azure функционал самоанализа ВМ и контейнеров SmartState Analysis, упрощая переход на методологию DevOps и принципы самообслуживания, а также поддерживает применение в общедоступных облачных средах политик и правил контроля соответствия, которые ранее были доступны только в локальных конфигурациях, что позволяет ограничить использование постороннего ПО, отметили в компании.

В то же время, новая версия системы предлагает: обновленную модель начисления затрат, включая настройку валют и уровней цен; новые функции для работы с Red Hat OpenShift Container Platform, а также SmartState Analysis, карты интенсивности использования ресурсов, поддержку постоянных томов данных; оптимизированный интерфейс самообслуживания, включая новый интерфейс корзины покупок и удаленную консоль.

Доступность

Red Hat CloudForms 4.1 уже доступна для загрузки при наличии соответствующей подписки.

«Мы постоянно слышим от заказчиков, что им требуется способность быстро наращивать гибридные “облака” и, как следствие, нужна единая система управления для физических, виртуальных и облачных сред. Именно это и предлагает CloudForms, — заявил Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент по продуктам и услугам Red Hat. — Теперь CloudForms не только поддерживает ведущие облачные платформы, но и упрощает автоматизацию ИТ-операций за счет интеграции с Ansible».