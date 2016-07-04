Postgres Professional и DataLine совместно запустят облачный сервис на базе PostgreSQL

Компании DataLine, игрок российского рынка коммерческих ЦОД и облачный провайдер, и Postgres Professional, эксперт в области управления и оптимизации PostgreSQL, подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки облачного сервиса на основе реляционной системы управления базами данных на PostgreSQL и виртуальной инфраструктуры DataLine. Об этом CNews сообщили в Postgres Professional.

Новая услуга позволит заказчикам компаний-партнеров использовать специализированные решения на базе PostgreSQL «под ключ» по модели подписки. Состав услуги включает отказоустойчивые виртуальные машины с развернутыми СУБД на базе PostgreSQL, полное автоматическое резервирование, широкие возможности кастомизации и оптимизации СУБД под задачи каждого заказчика, а также администрирование. Инженеры и разработчики ядра PostgreSQL оперативно оказывают профессиональные техническую поддержку 24 часа в сутки, рассказали в компании.

В рамках проекта решения Postgres Professional были адаптированы для работы в «облаке»: производительность и масштабируемость сервиса подтверждены серией совместных тестов. Запуск услуги в коммерческую эксплуатацию запланирован на сентябрь 2016 г.

Начиная с 2015 года, DataLine развивает направление SaaS на базе собственной виртуальной инфраструктуры. В настоящее время запущены следующие сервисы на платформах VMware и Hyper-V: развертывание и поддержка систем SAP и Oracle, сервисы на базе продуктов Microsoft — Office365, SQL Server, приложения для работы с документами и виртуальная АТС. По данным компании, облачная инфраструктура DataLine включает более 5 тыс. виртуальных машин, а суммарный объем дисков превышает 2ПБ.

«За 9 лет существования инфраструктура DataLine увеличилась в 4 раза, расширилась экспертиза в области миграции и поддержки крупных клиентских ИС. Мы стали полноценным ресурсным хабом для разработки кросс-сервисов, — отметил Юрий Самойлов, генеральный директор компании DataLine. — PostgreSQL — одна из популярных СУБД в мире, поэтому интеграция данной системы в “облако” важна для нас, и мы рады работать над новым продуктом совместно с Postgres Professional».

«Развитие решений на базе PostgreSQL на облачном сервисе дает много новых возможностей, которые мы, благодаря партнерским отношениям с DataLine, сможем предоставить заказчикам. Такие решения сегодня востребованы, многие наши клиенты пользуются “облаками” Amazon, Aliyun и другими, — заявил Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Professional. — За рубежом один из самых популярных облачных сервисов для PostgreSQL — Heroku, в России подобного нет, и мы рассчитываем вместе с партнерами построить сервис такого уровня».