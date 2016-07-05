Red Hat покупает разработчика решений для управления API-интерфейсами 3scale

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о подписании окончательного соглашения о покупке компании 3scale — разработчика технологий управления API-интерфейсами, которые пополнят портфель облачных решений Red Hat, включающий в себя такие продукты, как Red Hat JBoss Middleware, Red Hat OpenShift и Red Hat Mobile Application Platform. Об этом CNews сообщили в Red Hat.

Управление API-интерфейсами приобретает стратегическое значение для предприятий, стремящихся быстро предоставлять новые, простые для потребителя и одновременно безопасные и масштабируемые сервисы, а также монетизировать сервисы путем предоставления через API-интерфейсы, отметили в компании. Кроме того, по мнению представителей Red Hat, потребность в решениях для управления API-интерфейсами будет дополнительно усиливаться в связи распространением новых программных архитектур с мелким дроблением функциональности приложений на отдельные компоненты, так называемые микросервисы — эти архитектуры отражают приход эпохи мобильных вычислений, интернета вещей и другие тенденции развития ИТ.

Компания 3scale была основана в 2007 г. с целью помочь корпоративным заказчикам в создании, управлении и использовании API-интерфейсов. Сегодня 3scale предлагает гибридную облачную платформу управления API-интерфейсами, в которой управление «облаком» и шлюз API-интерфейсов отделены друг от друга, что позволяет заказчику повысить гибкость, производительность и масштабируемость своих решений, указали в Red Hat. Эта платформа предоставляется на основе модели самообслуживания и применяется более чем 700 организациями. 3scale имеет офисы в Барселоне и Сан-Франциско.

Партнерство 3scale и Red Hat стартовало в начале 2015 г. и было направлено на создание комплексной платформы для разработки приложений на основе API-интерфейсов. Итоговое решение, объединяющее платформу 3scale и технологии Red Hat JBoss Middleware, Red Hat OpenShift и Red Hat Mobile Application Platform, предлагает API-центричный подход к разработке, развертыванию и управлению приложениями, который помогает заказчику сократить сроки запуска новых продуктов и услуг. В частности, гибридно-облачные возможности 3scale оптимизируют работу с современными архитектурами в системах на основе Red Hat JBoss Middleware. Что касается мобильных приложений, то они изначально отличаются повышенной API-центричностью, и платформа 3scale вместе с Red Hat Mobile Application Platform упрощает решение соответствующих задач разработки и управления, утверждают в компании.

Кроме того, 3scale недавно представила контейнерную версию своего API-шлюза для Red Hat OpenShift, который обеспечивает простое и согласованное создание приложений на основе микросервисов в распределенных гибридных средах. Возможности платформы контейнерных приложений Red Hat и средств 3scale для управления API-интерфейсами позволяют упростить и автоматизировать операции и сократить число ошибок при создании приложений, одновременно повысив гибкость и контроль.

Как отмечается, имея в своем арсенале открытые платформы для создания современных приложений, интеграции систем и автоматизации ИТ-процессов, Red Hat дополнила свои middleware-решения, платформу контейнерных приложений и мобильные решения технологиями 3scale с тем, чтобы помочь заказчику упростить и ускорить реализацию стратегий цифровой трансформации и сократить сроки запуска проектов по предоставлению API-интерфейсов.

Приобретение 3scale планируется завершить в июне 2016 г. Ожидается, что сделка окажет незначительное влияние на финансовые показатели Red Hat по итогам второго квартала и 2017 отчетного года в целом (заканчиваются для компании 31 августа 2016 г. и 28 февраля 2017 г., соответственно): рост операционных затрат по ОПБУ во втором квартале прогнозируется на уровне $3 млн, или $0,01 на акцию, по итогам 2017 отчетного года — на уровне $7 млн, или $0,03 на акцию (не по ОПБУ — $1,5 млн, или около $0,01 на акцию, и $5 млн, или около $0,03 на акцию, соответственно).

«API-интерфейсы играют важную роль в поддержке быстрых инноваций и роста бизнеса в эпоху цифровой экономики. Сегодня, когда корпоративный заказчик присвоил цифровой трансформации наивысший приоритет, управление API-интерфейсами стало основой для производительного и выгодного предоставления API-интерфейсов потребителям. Технологии 3scale удачно дополняют наши middleware-продукты и решения Red Hat OpenShift, позволяя организациям создавать и публиковать API-интерфейсы с помощью таких инструментов, как Red Hat JBoss Fuse, и затем управлять ими и расширять их использование», — прокомментировал приобретение Крейг Мазила (Craig Muzilla), старший вице-президент Red Hat и руководитель направления Application Platforms Business.

«Опыт заказчиков свидетельствует, что объединение middleware-платформы Red Hat с инструментами 3scale для управления API-интерфейсами дает отличные результаты. И теперь нам выдалась возможность помочь заказчикам получить дополнительные выгоды от реализации расширенных планов использования API, промежуточного ПО и микросервисов, — заявил со своей стороны Стивен Уилмот (Steven Willmott), генеральный директор 3scale. — Мы рассматриваем эту сделку как естественное расширение нашего сотрудничества и рады стать частью компании, которая широко известна своей верностью отрытым стандартам и открытому ПО».