Red Hat предложил новую образовательную подписку

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, анонсировала новую образовательную подписку Red Hat Learning Standard, обеспечивающую неограниченный доступ ко всем онлайновым учебным курсам, материалам и сертификационным экзаменам компании. Онлайн-курсы, видео-уроки, практические занятия и экспертные семинары, предоставляемые в рамках подписки Red Hat Learning Standard, помогут заказчикам быстро и без лишних усилий подготовить к работе новых ИТ-специалистов, ускорить внедрение нового ПО, организовать полный цикл обучения и сертификации сотрудников, сообщили CNews в Red Hat. Подписка предлагает учащимся такие новые возможности, как экспертные семинары, онлайн-встречи с инструкторами и доступ к сертификационным экзаменам.

Подписка Red Hat Learning Standard охватывает широкий спектр программных платформ и технологий, включая операционные системы, облачные решения, средства виртуализации, промежуточное ПО и СХД. Подписчик автоматически получает доступ ко всем новым учебным курсам, материалам и экспертным семинарам, выпущенным подразделением Red Hat Training на протяжении всего срока действия подписки. Кроме того, Red Hat предлагает специальную скидку в размере 50% на подписку Red Hat Learning Standard для специалистов с действующим статусом Red Hat Certified Architects (RHCA).

«Стратегия непрерывного обучения, реализация которой становится возможной с помощью подписок Red Hat Learning, помогает ИТ-руководителям успешно справиться с проблемой устаревания профессиональных знаний и навыков сотрудников в эпоху стремительной смены технологий, — заявил Кен Гётц (Ken Goetz), вице-президент по образовательным продуктам и услугам компании Red Hat. — Новая подписка Red Hat Learning Standard построена на основе подписки Basic и, среди прочего, позволяет пройти обучение и сертификацию непосредственно у отраслевых экспертов, что расширяет возможности ИТ-специалистов по поддержанию и развитию своего профессионального уровня».