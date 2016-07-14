Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске пакета решений корпоративного класса для работы с Linux-контейнерами. Компания предлагает все необходимое для создания, развертывания и эксплуатации приложений, начиная от бесплатных средств разработки и заканчивая контейнерной платформой со встроенными средствами управления, а также решениями класса PaaS и CaaS («контейнеры как услуга»), сообщили CNews в Red Hat. Отвечая запросам корпоративного сектора на модернизацию уже имеющихся ИТ-сред и внедрение инноваций, компания позволяет в полной мере реализовать возможности контейнеризации с помощью безопасных, переносимых и согласованных контейнерных решений, поддерживающих ключевые отраслевые стандарты, такие как формат контейнеров Open Container Initiative (OCI) и технология оркестрации Kubernetes.

Базируясь на операционной системе Red Hat Enterprise Linux, портфель решений Red Hat для работы с Linux-контейнерами содержит все ключевые компоненты, необходимые перевода корпоративных приложений на контейнерные «рельсы», такие как: защищенная ОС для Linux-контейнеров — Red Hat Enterprise Linux и Red Hat Enterprise Linux Atomic Host; комплексная корпоративная платформа разработки и развертывания контейнеров, поддерживающая различные сценариев использования — Red Hat OpenShift; корпоративная СХД для контейнерных сред — Red Hat Gluster Storage; комплексная система управления с поддержкой контейнеров — Red Hat CloudForms.

Red Hat OpenShift: универсальная контейнерная платформа

В июне 2015 г. Red Hat представила новую версию своей платформы Red Hat OpenShift, которая стала её первым контейнерно-ориентированным гибридным облачным решением, объединившим открытые проекты Docker, Kubernetes, Project Atomic и OpenShift Origin на фундаменте операционной системы Red Hat Enterprise Linux. OpenShift — это защищенная платформа для контейнерного развертывания приложений с интеграцией уже имеющихся корпоративных ИТ-систем, которая обеспечивает сосуществование критически важных бизнес-приложений, выполненных по традиционным схемам, и новаторских решений, построенных на основе облачных технологий и контейнеров, пояснили в компании.

Расширенный портфель продуктов Red Hat для работы с контейнерами базируется на технологиях OpenShift и охватывает все классы систем, задействованных в процессах создания, развертывания и эксплуатации Linux-контейнеров, начиная с ПК разработчиков и заканчивая хостами в корпоративном дата-центре и гибридными «облаками.

По задумке разработчиков, Red Hat OpenShift поможет заказчику на всех этапах внедрения контейнерных технологий, таких как: переход к использованию контейнеров при локальной разработке и повышение производительности разработчиков с использованием бесплатного продукта Red Hat OpenShift Container Local (входит в состав Red Hat Container Developer Kit); тестирование, разработка и оценка возможностей контейнеров в непромышленных серверных средах с использованием продукта Red Hat OpenShift Container Lab; перевод критически важных корпоративных приложений на контейнерные рельсы, включая поддержку на всех этапах, начиная от разработки и заканчивая промэксплуатацией, с использованием флагманской контейнерной платформы Red Hat OpenShift Container Platform (ранее — OpenShift Enterprise); преобразование традиционного корпоративного дата-центра в частное «облако» с использованием пакета Red Hat Cloud Suite, объединяющего в себе возможности Red Hat OpenShift, Red Hat OpenStack Platform и Red Hat CloudForms; развертывание корпоративной контейнерной инфраструктуры в общедоступных облачных средах с использованием продукта OpenShift Online или пользование готовой облачной инфраструктурой OpenShift Dedicated, предлагаемой компанией Red Hat.

Red Hat OpenShift обеспечивает упрощенную интеграцию с сервисами Red Hat JBoss Middleware с контейнерной архитектурой, которые реализованы в недавно выпущенных продуктах Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP) 7, Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss BRMS, Red Hat JBoss Data Grid и других, что позволяет разработчикам быстрее выполнять сборку и интеграцию новых приложений, а также модернизировать имеющиеся приложения для работы в рамках контейнерной инфраструктуры в гибридном «облаке».

Контейнерная версия СХД Red Hat Gluster Storage

Контейнеризованная версия программной СХД Red Hat Gluster Storage уже доступна на портале Red Hat Container Registry. Реализуя концепцию «хранилище как услуга», заказчик может использовать это новое предложение Red Hat для развертывания хранилищ в качестве стандартных контейнеров, которые оркестрируются средствами Kubernetes и управляются так же, как и все остальные сервисы приложений, работающие на платформе Red Hat OpenShift, пояснили в компании.

Red Hat CloudForms для управления контейнерами и «облаками»

Как известно, управляемость является критически важным фактором при использовании контейнеров в корпоративных средах. Red Hat CloudForms обеспечивает унифицированное управление гибридными «облаками» и контейнерами из одной консоли, позволяя контролировать как рабочие нагрузки Red Hat OpenShift, так и саму и хостинг-инфраструктуру. Возможности CloudForms позволяют отследить взаимосвязи выбранного контейнера с компонентами платформы и ниже, вплоть до уровня IaaS или физического хоста, рассказали в Red Hat.

«Чтобы там ни говорили, контейнер — это, по сути, Linux, просто собранный так, что его можно свободно переносить в гибридной среде, то есть между серверами в дата-центре и различными облачными платформами. Для корпоративных приложений требуется много всего, и в контейнерно-центричном мире эти требования не меняются. Контейнеры станут корпоративным мейнстримом, только если получат более безопасную и надежную оркестрацию, управление и масштабирование, — считает Пол Кормье (Paul Cormier), президент Red Hat по продуктам и технологиям. — Сегодня Red Hat представила беспрецедентный для отрасли портфель корпоративных продуктов для работы с Linux-контейнерами, за которым стоит техническая поддержка и огромная партнерская экосистема. Новые продукты Red Hat охватывают весь спектр потребностей ИТ-организаций при работе с контейнерами: разработчикам они предоставляют инструменты для создания контейнерных и облачных приложения, специалистам по эксплуатации — средства управления облачными контейнерными инфраструктурами, бизнесу — платформы для трансформации дата-центров в облачные среды, позволяющие полностью реализовать возможности Linux-контейнеров».