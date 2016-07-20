Вышла новая версия платформы управления конфигурациями Ansible Tower от Red Hat

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Ansible Tower 3 — новой версии своей платформы автоматизации развертывания и управления конфигурациями без использования программных агентов. Решение обеспечивает комплексную ИТ-автоматизацию в масштабе предприятия и предлагает такие новшества, как оптимизированный интерфейс, расширенные уведомления и механизм явных разрешений. Ansible Tower 3 позволяет организовать слаженную и согласованную работу всех компонентов и специалистов при реализации методологии DevOps, сообщили CNews в Red Hat.

Платформа Ansible Tower базируется на открытом проекте Ansible и расширяет эту систему автоматизированного развертывания многоуровневых приложений средствам контроля, управления знаниями и делегирования полномочий.

В целом, по словам разработчиков, Ansible Tower 3 предлагает следующие новые функции и возможности: оптимизированный интерфейс — упрощает управление развертыванием комплексных конфигураций и повышает продуктивность ИТ-специалистов; встроенная поддержка уведомлений с возможностью отправки оповещений выбранным получателям и рабочим группам по различным каналам связи, включая электронную почту, IRC, HipChat и Slack — позволяет организовать работу с корпоративной ИТ-инфраструктурой в общем чате (так называемый ChatOps); упрощенная система разрешений для управления доступом на основе ролей — облегчает делегирование полномочий пользователям и рабочим группам; поддержка управления сетью — базируется на сетевых возможностях системы Ansible и реализована посредством нового типа разрешений для управления сетевыми устройствами; углубленная интеграция с другими продуктами Red Hat, включая гибридную облачную платформу управления CloudForms и инструментарий системного управления Red Hat Satellite.

30-дневная пробная версия Ansible Tower 3 от Red Hat доступна в виде образов Vagrant и Amazon EC2 AMI, а также загружаемого пакета для развертывания в дата-центре или «облаке». Цена зависит от выбранного уровня поддержки и количества управляемых узлов. Получить дополнительные сведения и загрузить пробную версию Ansible Tower можно на сайте www.ansible.com/tower.

«В этой версии мы уделили особое внимание тому, как рабочие группы заказчика могут использовать систему Tower для расширения возможностей автоматизации Ansible в самых разных сценариях. Кроме того, Ansible Tower 3 предлагает оптимизированный и более интуитивный интерфейс для быстрого создания и запуска заданий автоматизации, упрощает предоставление полномочий, а также позволяет в реальном времени уведомлять людей и системы о результатах выполнения заданий», — прокомментировал выход новой версии платформы Тим Крамер (Tim Cramer), руководитель отдела разработки Ansible в компании Red Hat.