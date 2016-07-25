Virtuozzo обновила свою платформу виртуализации для сервис-провайдеров

Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo 7. Новая версия платформы позволяет достичь высокого уровня портативности и производительности, особенно для заказчиков, использующих крупные вычислительные среды ЦОД, для которых критически важны как независимость от поставщиков решений, так и низкие задержки при работе систем, сообщили CNews в Virtuozzo.

«Virtuozzo 7 представляет собой независимую, динамичную и экономически эффективную платформу виртуализации, — заявил Алексей Кобец, старший вице-президент по разработке ПО в Virtuozzo. — В состав решения входит наша собственная оптимизированная версия KVM, а также инструменты для создания системных контейнеров на единой гипер-конвергентной платформе. Не важно, используются ли все продукты Virtuozzo 7 или отдельные решения — такие как Virtuozzo Storage — в любом случае наши партнеры получают необходимые уровни гибкости, чтобы обеспечить поддержку бизнеса сразу в нескольких облачных средах с минимальной стоимостью владения».

Virtuozzo 7 позволяет запускать приложения или сервисы в контейнерах, а также поддерживать работу гипервизоров. В результате заказчик получает единое представление всех ресурсов — вычислительных и сетевых, а также хранилищ данных — чтобы легко контролировать всю экосистему. В дополнение к этому Virtuozzo поддерживает различные инструменты управления, например, OpenStack или специально разработанных платформ, рассказали в компании.

В состав новой платформы входит обновленное ядро (kernel) последней версии CentOS (3.10+), которое обеспечивает повышенную стабильность и производительность. С этим обновлением компания представила новую функцию ReadyKernel, которая позволяет моментально применять обновления ядра без перезагрузки системы, обеспечивая тем самым сохранение доступности самых чувствительных и критически важных приложений вместе со своевременным применением практик информационной безопасности.

Среди важнейших особенностей Virtuozzo 7: оптимизированная версия KVM с переработанным гипервизором на базе системы KVM с открытым кодом — обеспечивает повышенные параметры плотности, производительности и безопасности; возможность обновления ядра без перезагрузок вместе с ReadyKernel; поддержка корпоративного уровня в режиме 24x7; более 200 различных улучшений, включая средства резервного копирования, готовые системы обеспечения высокой доступности и оптимизированное управление памятью; дополнительная поддержка Docker, включая новый плагин для системы хранения.

Наконец, расширенная поддержка Windows, добавленная к возможностям KVM, позволяет заказчикам запускать нагрузки Linux и Windows с идентичными возможностями и единым уровнем стабильности, подчеркнули в Virtuozzo.

На веб-сайте компании Virtuozzo предоставляется пробный доступ к платформе VZ7 на 30 дней.