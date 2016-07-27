Red Hat выпустила новую версию платформы аналитической обработки данных в реальном времени JBoss Data Grid

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Red Hat JBoss Data Grid 7, новейшей версии своей технологии обработки данных в оперативной памяти, которая может использоваться в качестве системы распределенного кэширования, базы данных NoSQL или брокера событий. Новые возможности JBoss Data Grid 7 по аналитической обработке данных в реальном времени помогают оперативно реагировать на изменения потребностей и запросов рынка, сообщили CNews в Red Hat.

По словам разработчиков, JBoss Data Grid сочетает высокую производительность с гибкостью и масштабируемостью корпоративного уровня и предлагает заказчику инструмент для аналитической обработки данных в реальном времени. Реализуя растущий запрос на более высокую скорость обработки данных и потребность в более гибких и адаптивных приложениях, JBoss Data Grid 7 предлагает интеграцию с Apache Spark, открытой технологией разработки приложений по интенсивной обработке данных. Spark реализует функции обработки в оперативной памяти и при использовании вместе с системой хранения данных в оперативной памяти JBoss Data Grid помогает устранить традиционные узкие места в производительности. Кроме того, новая версия решения может использоваться в качестве Hadoop-совместимого источника данных, полностью поддерживая форматы InputFormat и OutputFormat, что расширяет спектр доступных аналитических инструментов, подчеркнули в компании.

Среди других новшеств JBoss Data Grid 7 в Red Hat отметили упрощенную модель распределенных вычислительных операций на основе Java 8 Stream API, удаленное выполнение сценариев и заданий, расширенную многоязыковую поддержку и целый ряд улучшений в части удобства администрирования и использования системы.

Благодаря своей скорости, масштабируемости и высокой доступности JBoss Data Grid представляет собой оптимальную платформу обработки данных для JBoss Enterprise Application Platform, открытой и совместимой с Java EE 7 платформы приложений от Red Hat.

JBoss Data Grid доступен для загрузки участникам сообщества Red Hat Developers. Заказчики могут получить последние обновления на портале Red Hat Customer Portal.

«Сегодня главная проблема многих организаций при работе с большими данными заключается не в хранении, а в обработке этих данных. В комплексе с механизмами обработки данных в оперативной памяти, такими как Spark, решение JBoss Data Grid может использоваться как платформа аналитической обработки данных в реальном времени для быстрого взаимодействия с клиентами», — отметил Майк Пич (Mike Piech), вице-президент Red Hat и руководитель направления Middleware.