Stack Group и Postgres Professional внедрят новую услугу на основе СУБД Postgres Pro

Компании Stack Group и Postgres Professional подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого партнеры смогут предлагать своим клиентам использовать специализированные решения на базе системы управления базами данных Postgres Pro (российской версии СУБД PostgreSQL) по модели подписки, развернутой в отказоустойчивом «облаке» Stack Group. Об этом CNews сообщили в Stack Group.

«В интересах клиентов Stack Group внедряет только прогрессивные продукты и решения. Так, СУБД PostgreSQL является одним из востребованных в мире SaaS-решением по работе с базами данных, которое можно потреблять из виртуальной среды, а Postgres Professional — единственным представителем в России, который обеспечивает экспертную поддержку пользователей, в том числе поддержку при миграции данных», — заявил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.

Андрей Флейта, заместитель генерального директора Postgres Professional, так прокомментировал перспективы партнерства: «Мы планируем использовать инфраструктуру и компетенции Stack Group для предоставления заказчикам решений на основе СУБД Postgres Pro и обеспечения им квалифицированной поддержки. Наша оптимизированная версия PostgreSQL позволяет решать широкий спектр задач корпоративных заказчиков из всех отраслей. Возможность использования ее вместе с другими облачными сервисами очень важна для наших клиентов, а должный уровень поддержки, предоставляемый Stack Group, позволит заказчикам с минимальными усилиями воспользоваться всеми возможностями нашей системы».

По мнению Stack Group, подобные решения сегодня востребованы в мире, так как использование Postgres Pro дает возможность гибко администрировать и оптимизировать систему управления базами данных под потребности клиентов, автоматически делать полное резервирование, а также получать техническую поддержку 24/7 от Postgres Professional.