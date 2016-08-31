Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack

Компания Mirantis, специализирующаяся на разработке ПО OpenStack, выпустила очередную версию своего дистрибутива Mirantis OpenStack 9.0. MOS 9.0, основанный на релизе Mitaka Openstack, предоставляет широкий набор функций для удобного управления жизненным циклом OpenStack-«облака», сообщили CNews в Mirantis.

OpenStack Mitaka — это 13-й релиз открытой облачной платформы OpenStack, созданный сообществом из 2336 разработчиков, операторов и пользователей при участии 345 организаций. 327 сотрудников Mirantis участвовали в разработке Mitaka, 87 являлись кор-контрибуторами. «Мы исправили более 3,7 тыс. багов, внесли 1,37 млн строк кода и осуществили более 52 тыс. проверок кода», — заявили в компании.

Усовершенствования, сделанные во Fuel, упрощают задачу по управлению частным «облаком» на базе OpenStack. Операторы теперь могут использовать Fuel для масштабирования «облака» (увеличения и уменьшения его размера), внесения выборочных изменений в его настройки и добавления нового функционала в существующее «облако». Это достигается, в частности, путем интеграции каталога приложений Murano, дающего возможность оркестрации приложений и самообслуживания пользователей «облака». Кроме того, операторы крупных инфраструктурных проектов теперь могут экспортировать настройки Fuel во внешние инструменты управления настройками «облака», отметили в Mirantis.

В компании также обратили внимание на StackLight — инструмент, специально разработанный для логирования, мониторинга OpenStack-«облака». Он дает возможность администратору «облака» своевременно получить информацию о проблеме и оперативно принять меры для ее решения.

По информации Mirantis, дополнительные улучшения упрощают работу OpenStack при высоких нагрузках. Также оптимизирована работа инфраструктуры виртуализации сетевых функций (NFVi): реализована поддержка технологии SR-IOV, пакета DPDK, привязки к NUMA/CPU и больших страниц (Huge Pages). Кроме того, улучшены возможности оркестрации приложений и сервисов при помощи TOSCA и реализована возможность валидации больших данных с использованием Cloudera и Hortonworks, рассказали в компании.

Борис Ренский, со-основатель и директор по маркетингу компании Mirantis, так прокомментировал выход нового продукта: «Усовершенствования, сделанные нами в Mirantis OpenStack 9.0, основаны на опыте реальных внедрений этого дистрибутива. Мы получили отзывы, в том числе, от таких крупных клиентов, как AT&T и Volkswagen. Доработки в основном касаются выполнения операций после развертывания “облака”. Мы стремимся к тому, чтобы накопленная Mirantis экспертиза помогала пользователям достигать требуемых бизнес-результатов при строительстве частных “облаков”. MOS 9.0 станет ценным активом компании Mirantis».