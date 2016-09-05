VMware анонсировала стратегию и альянсы в сфере интернета вещей

Компания VMware объявила о стратегическом партнерстве в сфере интернета вещей (ИВ, Internet of Things, IoT), которое поможет сократить разрыв между мирами ИТ и эксплуатационных технологий. Компания сформировала альянсы с компаниями Bayshore Networks, Dell, Intwine Connect, Deloitte Digital, PTC и V5 Systems, сообщили CNews в VMware.

По данным отчета IDC о расходах на интернет вещей, к 2019 г. затраты на ИВ вырастут почти до $1,3 трлн. Хотя компании стремятся интегрировать интернет вещей в свой бизнес и решения для клиентов, чтобы эта технология достигла необходимого уровня и масштаба, она нуждается в значительных изменениях, считают в VMware. На сегодняшний день проекты в области интернета вещей преимущественно ведут операционные подразделения предприятий. Однако при переходе от пилотных проектов к промышленным внедрениям на уровне всего предприятия для управления и обеспечения безопасности необходимо участие ИТ. VMware планирует помочь с решением этой задачи и дать возможность ИТ обеспечить бизнес необходимой инфраструктурой, чтобы поддерживать его непрерывность. VMware также поможет ОТ-командам упорядочить управление и операции с ИВ, чтобы масштабировать эти новые элементы интернета вещей на всю инфраструктуру компании.

«Интернет вещей считается крупнейшим из доступных рынков с момента появления интернета, и истинному потенциалу технологии ИВ еще только предстоит быть реализованным на уровне бизнеса. Мы будем использовать наши возможности в области управления устройствами, оперативной аналитики и безопасности, чтобы предлагать нашим заказчикам специализированные ИВ-решения, — заявил Баск Айер (Bask Iyer), директор по информационным технологиям и генеральный менеджер по IoT компании VMware. — Наша совместная работа с партнерами поможет заказчикам обеспечить их стратегические потребности в ИВ-приложениях, аналитике, оборудовании и сервисах, что в конечном итоге позволит расширить их охват от ЦОДа и “облака” до периферии».

«Совместно Dell и VMware предоставляют своим общим клиентам и партнерам выбор и гибкость внедрения технологий интернета вещей, — отметил Энди Родес (Andy Rhodes), исполнительный директор подразделения коммерческих IoT-решений компании Dell. — VMware помогает нам прокладывать дорогу для ИВ-инноваций в разных отраслях, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы».

«ИВ-практики Deloitte Digital помогают организациям строить бизнес-стратегии на основе ценностей и внедрять системы, которые используют мощности ИВ, — рассказал Энди Дичер (Andy Daecher), руководитель Deloitte Consulting LLP и главный исполнительный директор по IoT компании Deloitte Digital. — Сотрудничая с VMware, мы можем предложить клиентам комплексное решение по управлению и инфраструктуру, которая позволит им оптимизировать производительность и получить конкурентное преимущество».

«ИВ-платформа PTC ThingWorx позволяет клиентам разрабатывать и внедрять корпоративные ИВ-приложения и решения, способные трансформировать бизнес. Сочетание нашей технологии с технологиями VMware даст нашим клиентам возможность быстро выводить на рынок ИВ-решения корпоративного класса», — считает Роб Гремли (Rob Gremley), президент группы технологической платформы компании PTC.

В июне VMware анонсировала продукт Liota (Little IoT Agent), комплект разработчика ПО (SDK) с открытым кодом, с помощью которого можно создавать защищенные приложения для управления шлюзовыми данными ИВ и контроля над ними. Компания планирует и далее развивать сотрудничество в сфере ИВ, чтобы помочь заказчикам решать сложные случаи применения интернета вещей в здравоохранении, перевозках, производстве, на госслужбе, в сфере товаров народного потребления и других отраслях.