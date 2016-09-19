«Лаборатория Касперского» разработает защищенную платформу для интернета вещей в рамках сотрудничества с «Тайзен.Ру»

«Лаборатория Касперского» присоединилась к ассоциации «Тайзен.Ру», объединяющей российских разработчиков ИТ-решений на базе открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/IoT). В рамках своего членства в ассоциации компания намерена работать над созданием защищенной платформы для IoT-устройств, в основе которой лежит ОС Tizen. Ожидается, что первыми пользователями подобных девайсов станут корпоративные заказчики, сообщили CNews в «Лаборатория Касперского».

«Интернет вещей развивается крайне быстро. Сегодня к Глобальной сети подключено множество устройств: помимо традиционных компьютеров и смартфонов, выход в интернет имеют телевизоры и видеокамеры, принтеры и роутеры, медицинское и промышленное оборудование, домашняя техника, носимые гаджеты и даже автомобили. Однако все они создавались без учета необходимости обеспечить надежную защиту от киберугроз. Наши эксперименты и исследования показывают, что взломать и перенастроить IoT-устройства злоумышленники могут без особого труда — и все из-за отсутствия какой-либо системы безопасности в этих девайсах. В связи с этим сейчас очень разработать отдельный подход к защите IoT-устройств, продумать возможные векторы угроз и создать специализированную систему безопасности для интернета вещей. Именно этим мы и займемся в рамках сотрудничества с ассоциацией “Тайзен.Ру”», — пояснил Андрей Духвалов, руководитель управления перспекртивных технологий «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» уже давно изучают вопросы кибербезопасности интернета вещей. Так, в рамках некоммерческой инициативы Securing Smart Cities компания проверяла уязвимости «умных» устройств, используемых в городской инфраструктуре, в частности, камер видеонаблюдения и датчиков дорожного движения. Аналитики компании также тестировали устойчивость к взлому широко распространенных в современных домах гаджетов (роутеров, телевизоров с функцией Smart TV и т.п.) и оборудования, применяемого сегодня в российских больницах. Все эти исследования позволяют «Лаборатории Касперского» формировать базу знаний о киберугрозах, актуальных для IoT-устройств.

«Мы рады, что “Лаборатория Касперского” пополнила ряды нашей ассоциации. Мы уверены, что ее знания и опыт в борьбе с самыми сложными киберугрозами, а также передовые защитные технологии помогут нам создать платформу для IoT на базе Tizen. Рынок безопасных сертифицированных систем класса “Умный Город” является крайне перспективным с точки зрения внедрения открытой доверенной платформы интернета вещей», — убежден Андрей Тихонов, президент ассоциации «Тайзен.Ру».