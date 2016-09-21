«Системный софт» стал эксклюзивным партнером Bacula в России

Системный интегратор и мультисервисный провайдер «Системный софт» стал эксклюзивным партнером Bacula Systems SA на территории России. Компания получила право продавать программные продукты Bacula, а сотрудники прошли необходимую сертификацию, сообщили CNews в «Системном софте». Кроме того, компания предлагает услугу внедрения систем резервного копирования Bacula Systems в ИТ-инфраструктуру организаций.

Кроссплатформенное программное обеспечение Bacula Systems предназначено для резервного копирования и восстановления данных. Все продукты построены на базе системы с открытым исходным кодом Bacula.Org. Bacula Enterprise Edition поддерживает более 35 операционных систем и имеет широкий набор плагинов для комфортного копирования и оперативного восстановления резервных копий (поддержка SAP, Oracle, MySQL, PostgreSQL, VMware, Hyper V, KVM и многие другие).

По словам Максима Тикуркина, генерального директора компании «Системный софт», продукты Bacula Systems по функциональности не уступают решениям крупных игроков рынка, при этом обладая рядом особенностей. «В первую очередь, к ним относится доступная цена приобретения и обслуживания. Некоторые версии в полтора-два раза бюджетнее своих аналогов, а благодаря открытому коду заказчик может быть уверен в надежности алгоритмов шифрования, защищающих его данные, — подчеркнул он. — Решения разработаны в политически нейтральной Швейцарии: это важно для организаций, “чувствительных” к использованию ПО производства стран НАТО. Кроме того, в разработке и обновлениях применен многолетний опыт сообщества Bacula.Org».

«Компания “Системный софт” для нас — партнер с развитой сетью продаж глубоким пониманием российского рынка. И это не просто магазин ПО, а системный интегратор и ИТ-консультант, который помогает компаниям оперативно развернуть систему резервного копирования и получать от нее максимум пользы», — заявил Юрий Баринов, коммерческий директор «Бэкап Солюшнз», официального представителя Bacula Systems.

Каталог продуктов Bacula Systems, представленных в России, доступен на официальном сайте компании «Системный софт».