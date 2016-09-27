Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 обеспечит крупномасштабное развертывание приложений в гибридных облачных средах

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, анонсировала защищенную контейнерную платформу Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 корпоративного класса, которая предлагает новые возможности масштабирования и разработки приложений для развертывания в гибридных облачных средах. Новая версия платформы Red Hat позволяет создавать и сопровождать как традиционные, так и новые облачные приложения, обеспечивая поддержку на всем протяжении жизненного цикла — от разработки до промышленной эксплуатации, сообщили CNews в Red Hat.

Базируясь на открытых отраслевых стандартах и имея в своей основе операционную систему Red Hat Enterprise Linux, OpenShift Container Platform 3.3 предлагает заказчику единую, универсальную и защищенную платформу корпоративного класса для работы с Linux-контейнерами и новейшими технологиями по их оркестрации, которая также содержит развитые средства разработки и развертывания приложений, рассказали в компании. В частности, решение версии 3.3 включает в себя корпоративную версию Kubernetes 1.3 и среду выполнения контейнеров Docker, которые тесно интегрированы с лежащей в основе платформы ОС Red Hat Enterprise Linux 7.

Новые функции и возможности версии 3.3

Современные ИТ-реалии таковы, что разработчикам требуется вводить в строй новые или обновленные приложения как можно быстрее, и Red Hat OpenShift Container Platform предлагает для решения этой задачи новые средства автоматизации жизненного цикла разработки с использованием конвейеров доставки приложений на основе открытой технологии Jenkins Pipeline, а также сводных контрольных панелей, позволяющих разработчикам наглядно контролировать состояние этих конвейеров. Новая версия платформы Red Hat также предлагает оптимизированные возможности A/B-тестирования за счет более детализированного контроля конфигураций маршрутизации приложений через встроенные средства маршрутизации OpenShift и программно-определяемые сетевые компоненты, отметили в компании.

Поскольку переход на облачные технологии повышает требования к масштабируемости и гибкости вычислительных платформ, Red Hat оптимизировала масштабируемость OpenShift Container Platform, обеспечив поддержку до 1 тыс. узлов в одном вычислительном кластере. Как результат, новая версия платформы Red Hat может использоваться для крупномасштабного развертывания в гибридных облачных средах не только новых облачных приложений, но и уже имеющихся традиционных систем. Кроме того, благодаря встроенным средствам Kubernetes, OpenShift Container Platform 3.3 обеспечивает проактивный мониторинг и предупреждение ситуаций, приводящих к дефициту ресурсов и незапланированным простоям, подчеркнули в компании.

В то же время, OpenShift предлагает заказчику защищенную контейнерную платформу корпоративного класса, обеспеченную технической поддержкой на всех уровнях решения, начиная с самой платформы и лежащей в ее основе ОС Linux, и заканчивая интегрированными службами приложений. «Платформа OpenShift базируется на ОС Red Hat Enterprise Linux и автоматически наследует все возможности безопасности этой ОС, включая постоянные обновления, — указали в Red Hat. — Переходя на более высокий уровень безопасности, стоит отметить среду выполнения контейнеров Docker, которая интегрирована с Security Enhanced Linux для дополнительной защиты в мультиарендных средах, а также интегрированный реестр контейнеров OpenShift, который позволяет администраторам управлять образами контейнеров в формате Docker, включая обновление и контроль доступа к образам».

Реестр в OpenShift Container Platform 3.3 получил ряд усовершенствований в плане контроля полномочий пользователей, групп и проектов, включая возможность просмотра дополнительных сведений об образе и управление доступом к образу. Новая версия OpenShift также предлагает встроенные средства авторизации пользователей и контроля доступа на основе ролей для механизмов Kubernetes, которые интегрируются с корпоративными каталогами LDAP, и встроенные политики безопасности, регулирующие запуск контейнеров, что позволяет администраторам централизованно контролировать доступ пользователей, разрешения, квоты и права на получение и запуск образов.

По словам разработчиков, набор решений Red Hat для работы с контейнерами охватывает как частные облачные среды, так и общедоступные облачные сервисы, а также поддерживает различные аспекты жизненного цикла разработки приложений в одном универсальном решении, которое может включать в себя несколько инфраструктурных сред и предоставлять сервисы «контейнеры как услуга». Этот набор инфраструктурных сред включает в себя Red Hat OpenShift Container Local (входит в состав Red Hat Container Developer Kit), Red Hat OpenShift Container Lab, OpenShift Online и OpenShift Dedicated. Набор решений Red Hat, оптимизированных для работы с контейнерами, включает в себя системы хранения данных, сервисы приложений и средства управления, а также бесплатные инструменты разработки.

«Red Hat OpenShift Container Platform — это ключевой элемент нашего набора контейнерных решений корпоративного класса. Новая версия платформы позволяет заказчику полнее использовать возможности технологии контейнеров и методологии DevOps, предоставив разработчикам и специалистам по эксплуатации ИТ-системы необходимые средства автоматизации и возможность оперативно выполнять масштабирование в соответствии с потребностями бизнеса, ускоряя тем самым запуск новых и оптимизированных приложений», — заявил Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент Red Hat по продуктам и услугам OpenShift.

Доступность

Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 будет доступна для загрузки с 27 сентября 2016 г. Обновление платформ OpenShift Online и OpenShift Dedicated планируется вскоре после выпуска общедоступной версии Red Hat OpenShift Container Platform 3.3.