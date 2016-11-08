DLP-система «КИБ Сёрчинформ» интегрирована с ОС Astra Linux

Компания «СёрчИнформ», российский разработчик средств информационной безопасности, объявила о завершении интеграции DLP-системы «Контур информационной безопасности Сёрчинформ» с операционной системой Astra Linux. Как сообщили CNews в «СёрчИнформ», действующие и потенциальные клиенты компании давно проявили заинтересованность в поддержке UNIX-подобных систем. Это связано с курсом на импортозамещение и переходом на операционные системы с открытым кодом.

DLP-система «КИБ Сёрчинформ» прошла сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux Special Edition по программе Software Ready for Astra Linux. «Эта программа разработана для поддержки производителей ПО и для обеспечения возможности потребителям получать такую продукцию, которая гарантированно функционирует на серийно выпускаемой отечественной защищенной операционной системе», — пояснил заместитель директора центра по развитию «НПО Русбитех» Дмитрий Донской.

«СёрчИнформ» и «НПО Русбитех» подписали соглашение о сотрудничестве в апреле 2016 г. Результатом партнерства является не только взаимное консультирование и тестирование продукции, но и маркетинговые активности.

«С 2017 года военизированные и государственные структуры постепенно перейдут на отечественное ПО. Закономерно, что наш партнер “НПО Русбитех” и мы активно работаем в этом направлении и намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество, которое уже сейчас приносит положительные результаты», — заявил технический директор «СёрчИнформ» Иван Мершков.