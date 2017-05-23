«АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом

Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о выходе демо-версии операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом. В целом ОСРВ МАКС представляет собой новую российскую операционную систему реального времени для интернета вещей и встроенных систем. МАКС реализует весь классический функционал ОСРВ и предлагает инструменты для взаимодействия устройств и организации Mesh-сетей, сообщили CNews в «АстроСофт».

«Практический интерес к нашей ОСРВ стабильно растет, и самым актуальным стал вопрос об ее оригинальности. Представив демо-версию с открытым исходным кодом, мы не на словах, а на деле доказываем, что ОСРВ МАКС создана нами с нуля, без использования элементов стороннего кода (в том числе Linux и FreeRTOS). Теперь каждый может в полной мере оценить ее применимость и лично убедиться в оригинальности продукта», — заявил Константин Цивин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «АстроСофт».

Демо-версия ОСРВ МАКС представляет собой полнофункциональное ядро, включающее планировщик реального времени и механизмы синхронизации задач. Демонстрационная версия реализует базовые возможности коммерческой версии и сопровождается оригинальной документацией, что предоставляет пользователю возможность разрабатывать полноценные встраиваемые приложения. Тестовая версия ограничена платформами ARM Cortex-M3/M4, коммерческий же вариант дополнительно предлагает компоненты для организации взаимодействия нескольких устройств и поддержку ряда дополнительных аппаратных платформ (включая ARM Cortex-M0/M0+, «Миландр 1967»).

Помимо исходных кодов, поставка включает пример готового приложения, демонстрирующий одновременное выполнение нескольких задач, и минимальное стартовое приложение, которое можно использовать для создания собственной программы. Приложения могут быть запущены на отладочных платах «Миландр» 1986ВЕ91(94), 1986ВЕ92 и STM32F429-DISCO от ST Microelectronics. Также доступны предварительно настроенные проекты для сред разработки Keil MDK-ARM 5 и IAR Embedded Workbench 7.5. Чтобы получить исполняемый код приложения, разработчику необходимо лишь открыть нужный проект и выполнить сборку. Таким образом, при наличии соответствующей отладочной платы и среды разработки можно быстро и без лишних усилий запустить приложение и проверить работоспособность системы.

Демо-версия ОСРВ МАКС доступна на сайте «АстроСофт». Лицензия для тестовой версии дает право на её использование исключительно в ознакомительных целях, любое коммерческое использование запрещено.

«В скором времени мы планируем расширить демо-версию ОСРВ МАКС поддержкой дополнительных платформ, добавить сконфигурированные проекты для среды Eclipse, а также расширить набор демо-приложений новыми сценариями и поддержкой отладочных плат “Миландр” 1986ВЕ1Т и 1986ВЕ4У. Кроме того, тестовая версия будет сопровождаться иллюстрированным учебником, который в простой форме объясняет основы работы с системой и ориентирован на широкий круг разработчиков, даже тех, кому раньше не приходилось иметь дело с ОСРВ. В целом у нас амбициозные планы по развитию ОСРВ МАКС», — отметил Павел Бойко, заместитель директора по разработке системного ПО «АстроСофт».