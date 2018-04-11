Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux

Новая версия Red Hat Enterprise Linux 7.5 обеспечивает согласованное управление в гибридных средах, масштабирование безопасности, расширенную поддержку Windows и механизмы оптимизации хранилищ данных.

Red Hat, американский поставщик решений с открытым исходным кодом, объявил о выпуске Red Hat Enterprise Linux 7.5, новейшей версии своей Linux-платформы корпоративного класса. Выступая в качестве основы для построения гибридных облачных решений, Red Hat Enterprise Linux 7.5 предлагает улучшенные средства безопасности и контроля соответствия, инструменты для сокращения затрат на хранение данных, усовершенствованный пользовательский интерфейс, а также дополнительную интеграцию с ИТ-инфраструктурами на основе Microsoft Windows, в том числе развернутыми в облаке Microsoft Azure.

По мере того, как корпоративные ИТ-системы расширяют спектр охвата вычислительных платформ, начиная от «голого железа» и заканчивая общедоступными облачными сервисами, организации активно ищут способы соединить уже имеющиеся инфраструктурные и прикладные системы с новыми цифровыми технологиями. Red Hat Enterprise Linux 7.5 помогает успешно решить эту задачу за счет снижения сложности ИТ-инфраструктуры и сократить затраты на ее обслуживание путем облегчения процессов управления гибридными ИТ-средами.

Предлагая целый ряд важных для корпоративных заказчиков преимуществ, гибридные ИТ-среды одновременно усложняют обеспечение безопасности, увеличивая число подлежащих контролю сред. Для эффективного решения этой проблемы Red Hat Enterprise Linux 7.5 предлагает расширенные программные средства контроля безопасности, которые не только помогают снизить риски, но и легко встраиваются в процессы операционного управления ИТ-системами.

Главной особенностью новых средств безопасности является автоматизация на основе интеграции OpenSCAP и Red Hat Ansible Automation. В частности, это позволяет создавать сценарии автоматизации Ansible по результатам проверок безопасности OpenSCAP, и затем, следуя им, более быстро и согласованно устранять выявленные проблемы в гибридных средах. Кроме того, улучшенный механизм шифрования Network-Bound Disk Encryption, поддерживающий автоматическую дешифрацию томов, повышает безопасность данных при работе в различных средах.

Поскольку потребность в интеграции имеющихся ИТ-систем с гибридными облаками часто сопровождается необходимостью снижения сопутствующих издержек, оптимизация хранилищ данных является важной частью корпоративной ИТ-стратегии. В состав Red Hat Enterprise Linux 7.5 входит механизм оптимизации данных VDO (Virtual Data Optimizer), который по результатам внутренних тестов Red Hat способен сократить расходы на хранение данных в локальных и облачных средах до 83 %. VDO уменьшает избыточность данных и повышает эффективность использования хранилищ за счет дедупликации и сжатия информации перед записью на диск.

Red Hat Enterprise Linux 7.5 помогает ИТ-специалистами и разработчикам быстрее осваивать Linux, упрощая выполнение сложных задач системного управления за счет усовершенствованной консоли администрирования Cockpit. Консоль выполнена в виде простого и понятного веб-интерфейса и включает в себя удобные инструменты для настройки сети, конфигурирования систем хранения и выполнения других сложных задач.

Новая версия Red Hat Enterprise Linux предлагает дополнительные возможности интеграции с Microsoft Windows, включая улучшенные средства управления и взаимодействия со средами на основе Windows Server. Кроме того, новая версия позволяет проводить безопасный обмен данными с Microsoft Azure и имеет повышенную производительность при работе со сложными конфигурациями Microsoft Active Directory. Все это помогает плавно совместить гибкость и масштабируемость Red Hat Enterprise Linux 7.5 с имеющимися средами Windows.

Контейнеризованные приложения и инфраструктуры на основе контейнеров все чаще становятся фундаментом корпоративных стратегий цифровой трансформации, поэтому Red Hat Enterprise Linux 7.5 остается лидером в области контейнерных технологий промышленного уровня. Новая версия Red Hat Enterprise Linux предлагает повышенную безопасность контейнеров, возможность проактивной настройки безопасности и контроля соответствия при сборке, а также детализированный контроль безопасности и доступа на уровне хоста.

Red Hat Enterprise Linux 7.5 также получила полную поддержку Buildah, утилиты с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам создавать и модифицировать образы Linux-контейнеров без полного контейнерного рантайма или запущенного в фоне демона. Buildah помогает ИТ-командам выполнять сборку и развертывание контейнеризованных приложений в ускоренного режиме и без запуска полнофункционального контейнерного движка, что сокращает периметр атак и избавляет от необходимости запускать контейнерную среду на системах, которые для этого не предназначены.

Red Hat Enterprise Linux 7.5 одновременно выпущена для всех поддерживаемых платформ, включая x86, IBM Power, IBM z Systems и 64-разрядный ARM. Этот релиз также обеспечивает поддержку single-host виртуализации KVM, среды выполнения Open Container Initiative (OCI) и базовых образов для IBM z Systems.

Red Hat Enterprise Linux 7.5 уже доступна на портале Red Hat Customer Portal всем заказчикам с действующей подпиской Red Hat Enterprise Linux.