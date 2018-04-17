R-Vision и «Русбитех» протестируют платформу R-Vision IRP на совместимость с Astra Linux

R-Vision, российский разработчик решений для автоматизации управления информационной безопасностью и реагирования на инциденты, и «Русбитех», разработчик российской операционной системы специального назначения Astra Linux, объявили о начале сотрудничества.

В рамках соглашения о партнерстве будет проведено тестирование платформы R-Vision на совместимость с операционными системами Astra Linux Special Edition и Common Edition. Партнерство также подразумевает взаимное консультирование по программным продуктам и содействие по их продвижению на российском рынке.

Сотрудничество с ГК «Русбитех» позволит R-Vision расширить спектр потенциальных заказчиков за счет государственных структур и организаций, использующих российскую операционную систему. «Мы уже наблюдаем интерес к нашим решениям со стороны подобных заказчиков и в этой связи партнерство с разработчиком ОС Astra Linux – вполне ожидаемый стратегический шаг», - отметил Игорь Сметанев, коммерческий директор R-Vision.

«Русбитех» проводит активную работу по расширению списка оборудования и программных продуктов, совместимых с операционной системой Astra Linux. На сегодняшний день партнерами компании являются более 100 российских поставщиков программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности. «Благодаря партнерству с одним из лидеров отрасли, с компанией-разработчиком инновационных программных решений R-Vision, есть реальная возможность расширить наше совместное присутствие на рынке. Мы ожидаем долгосрочное продуктивное сотрудничество», – сказал коммерческий директор ГК «Русбитех» Антон Бугрецов.