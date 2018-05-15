Mail.Ru Group выпустила распределенную версию СУБД Tarantool

Mail.Ru Group выпустила распределенную версию Tarantool для коммерческих клиентов. Благодаря механизму горизонтального масштабирования, реализованному в новой версии, при росте объема данных можно просто и быстро расширить кластер до необходимого размера. Для расширения используется специальный API.

Ключевое преимущество новой версии – возможность создания больших распределенных хранилищ высокодоступных данных с автоматическим сохранением ACID транзакций (такие транзакции удовлетворяют требованиям атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости) в пределах одного узла и опциональным сохранением ACID в пределах кластера посредством координатора распределенных транзакций.

Новая версия также поддерживает механизм автоматической отказоустойчивости, георепликацию c возможностью ручного или автоматического переключения реплик, мониторинг кластера. Эти механизмы позволяют создавать системы, которые работают 24x7.

Также в системе мониторинга внедрен ряд изменений, которые позволяют улучшить процесс эксплуатации Tarantool.

Ранее обновление было доступно только в закрытом режиме, теперь все коммерческие клиенты могут направить заявку на использование новой версии по адресу support@tarantool.org.

Tarantool – это система управления базами данных с открытым исходным кодом. СУБД доступна для всех пользователей – как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций. Кроме того, Tarantool предлагает платформу, разработанную для промышленного интернета вещей, которая позволяет собирать данные с миллионов датчиков, расположенных на производственных площадках, транспорте, сельскохозяйственных полях, и пересылать в дата-центры для онлайн-аналитики.