Red Hat сообщила о росте выручки на 20% по итогам I квартала 2019 финансового года

Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявил о результатах за I квартал 2019 финансового года, который закончился для нее 31 мая 2018 г.

«Переход на гибридные облачные архитектуры по-прежнему остается стратегическим приоритетом наших заказчиков. И поскольку они продолжают расширять использование облачных технологий Red Hat, наша выручка в I квартале снова значительно выросла, – сказал Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat. – Например, мы значительно увеличили выручку от подписок и услуг, связанных с технологией OpenShift, так как все больше заказчиков модернизируют свои приложения с использованием Linux-контейнеров для построения гибридных облачных сред и осуществления цифровой трансформации».

«Как и ожидалось, I квартал 2019 отчетного года завершился с двузначным, по отношению к прошлому году, приростом ключевых финансовых показателей, включая рост общей выручки в долл. США на 20% (17 % в постоянных ценах), рост операционных доходов по GAAP на 25 % (19 % не по GAAP) и рост операционных денежных средств на 34 %. Кроме того, количество сделок на один миллион долларов и выше выросло на 48 % по сравнению с I кварталом прошлого года, что свидетельствует о нашей способности расширять использование заказчиками наших технологий для решения все большего круга задач, – сказал Эрик Шандер (Eric Shander), исполнительный вице-президент по операционной деятельности и финансовый директор Red Hat. – Как уже было сказано при подведении итогов прошлого финансового года в марте, мы ожидаем высокий спрос на наши технологии гибридных облачных сред. Однако, с учетом произошедших с тех пор изменений на рынке валют, мы скорректировали планируемый доход по итогам года в сторону уменьшения на величину около $50 млн, исключительно за счет изменения курсов валют».

1 марта 2018 г. принято дополнение по стандартам бухгалтерского учета (ASU) 2014-09, «Доходы от контрактов с клиентами», которое в настоящее время обычно называется «Классификация стандартов бухгалтерского учета» («ASC 606»), используя полный ретроспективный метод перехода, который требует, чтобы стандарт применялся ко всем представленным периодам. Принятие ASC 606 не оказало существенного влияния на нашу общую выручку, отраженную в отчетах за 2018 и 2017 финансовые года, и это не повлияло на чистые денежные средства, полученные или использованные в операциях, инвестициях или финансировании. Первичное влияние принятия ASC 606 связано с отсрочкой поэтапной комиссии и другими расходами на заключение контрактов с клиентами. Ранее откладывались только прямые и дополнительные комиссионные расходы для получения контракта и амортизировали эти расходы в течение срока действия договора, поскольку доход был признан, и в соответствии с новым стандартом мы теперь также откладываем связанные с этим дополнительные расходы. Результаты, отраженные в этом пресс-релизе, применяют эти изменения к текущему периоду и корректируют предыдущие периоды.

Общая квартальная выручка составила $814 млн, прирост год к году – 20% в долл. США или 17% в постоянных ценах. Квартальная выручка от подписок на ПО составила $712 млн, прирост год к году – 19% в долл. США или 16% в постоянных ценах. Доля доходов от подписок на ПО в квартальной выручке составила 87 %.

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $522 млн, прирост год к году – 14% в долл. США или 11% в постоянных ценах. Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиям, составила $189 млн, прирост год к году – 37% в долл. США или 32% в постоянных ценах.

Квартальная операционная прибыль по GAAP составила $112, прирост год к году – 25%. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по GAAP за I квартал составила $168 млн (+19% год к году). По итогам первого квартала операционная рентабельность по GAAP составила 13,8%, не по GAAP – 20,7%.

Чистая квартальная прибыль по GAAP составила $113 млн или $0,59 на акцию против чистой годовой прибыли в размере $75 млн или $0,41 долл. на акцию за аналогичный период прошлого года.

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по GAAP составила $133 млн или $0,72 на акцию по сравнению с $104 млн и $0,58 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по GAAP средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций, поскольку предполагается, что компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

Денежные поступления от операционной деятельности в первом квартале составили $346 млн (+34% год к году). Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 31 мая 2018 г. составил $2,5 млрд после обратного выкупа примерно 949 тыс. акций на сумму около $150 млн в I квартале. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 31 мая 2018 г. составил около $249 млн.

На конец первого квартала доходы будущих периодов составили $2,4 млрд (+19% год к году). Положительный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $16 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов год к году составил бы 18%.